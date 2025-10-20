Nils und Mats Schleszies: Die „Klitschko-Brüder“ des Rheydter SV

Ob beide schon einmal gegeneinander gespielt haben? Diese Frage kam zuletzt in der Kabine unter den Mitspielern des Rheydter SV auf. Mats Schleszies, mit 24 Jahren der jüngere der beiden Brüder, und Nils Schleszies, 28 Jahre, schauten sich daraufhin an und stellten fest: Nein, dieser Fall kam bislang tatsächlich noch nie vor. „Ein Spieler rief dazwischen: Die sind wie die Klitschko-Brüder, die kämpfen nicht gegeneinander. Und das ist wirklich so. Ich glaube, auch in Zukunft ist es schwer vorstellbar, ohneeinander zu spielen“, sagt Mats Schleszies.
Brüderpaare gibt es einige im hiesigen Amateurfußball. Aber kaum eines dürfte fußballerisch so unzertrennlich sein wie Nils und Mats Schleszies. Zunächst beim SC Hardt, anschließend beim ASV Süchteln und dem SC Waldniel – überall zog es die Brüder gemeinsam hin. Seit dem vergangenen Winter tragen sie nun das Trikot des Rheydter SV. Sieben Spiele sind in der laufenden Saison absolviert, die Mannschaft befindet sich im Aufstiegskampf. Mats Schleszies ist aktuell mit 14 Treffern der beste Torschütze der Liga, Nils Schleszies der Anker in der Defensive des Teams. „Ich brenne momentan für jedes Spiel. Wir reiten gerade auf einer Welle“, sagt Mats Schleszies.
Die Station beim Rheydter SV ist im Grunde ein Neustart für die Brüder. So, wie sie noch nie gegeneinander gespielt haben, spielten sie zuletzt auch kaum miteinander. Ihre Vita ist durchzogen von Verletzungen: Mats Schleszies erlitt in seinem ersten Seniorenspiel einen Kreuzbandriss und wurde später regelmäßig von einer Schambeinentzündung zurückgeworfen; Nils Schleszies fiel fast eine komplette Spielzeit in Waldniel mit Hüftproblemen aus. Erst beim Rheydter SV sind beide seit längerer Zeit wieder beschwerdefrei.
Dass sie nun für den RSV auflaufen, liegt vor allem daran, dass ihr vorheriger Verein, der SC Waldniel, seine Mannschaft nach internen Unstimmigkeiten aus der Bezirksliga zurückzog. Rheydt griff daraufhin zu und holte ein Großteil der Spieler im Paket, einschließlich der Schleszies-Brüder. „Mats hatte ein paar sehr interessante Anfragen. Und ich hätte es ihm nicht verübelt, wenn er etwas anderes gemacht hätte“, sagt Nils Schleszies. Eine Trennung kam für seinen Bruder allerdings nicht infrage – wenn irgendwo neu anfangen, dann nur zusammen.
Den Gang zurück in die Kreisliga A beim RSV sehen die Brüder nicht als Rückschritt. „Wenn man sieht, dass ich in den zwei Jahren zuvor wegen Verletzungen nur sechs Spiele gemacht habe, dann ist das für mich kein Rückschritt, sondern eher neuen Anlauf holen“, sagt Mats Schleszies. Sportlich blühen die Brüder im neuen Umfeld wieder auf und sind entscheidende Faktoren für die bislang gute Saison. Potenzial für höhere Ligen besitzen beide allemal, am liebsten mit dem Rheydter SV. „Wir haben es definitiv nicht geplant, dass wir jedes Jahr den Verein wechseln. Das ist nicht unser Bestreben. Wir suchen einen Verein, in dem wir drei bis vier Jahre spielen“, sagt Mats Schleszies. Für beide kann der RSV dieser Verein sein.
Wer an den Namen Schleszies denkt, dem kommt womöglich auch der Name Raimund Schleszies in den Sinn, die dritte Person in der fußballerischen Familiengeschichte. Insbesondere in zwei Amtszeiten beim SC Hardt feierte er als Trainer große Erfolge. Der Fußball prägte daher schon früh die Kindheit von Nils und Mats Schleszies. „Ich glaube, er hat sich wie Bolle gefreut, dass er zwei Jungs bekommen hat“, sagt Mats Schleszies lachend und fügt an: „Ich weiß noch, wie ich jeden Sonntag zu den Spielen mitgefahren bin. Ich habe es geliebt, Amateurfußball anzusehen. Das hat mich viel mehr interessiert als Bundesliga.“
Die Konstellation „Vater trainiert Sohn“ gab es bereits in ihrer Jugend, für Mats Schleszies beim SC Hardt, für Nils später beim 1. FC Mönchengladbach – mit Vor- und Nachteilen. „Ich glaube, kein Vater verbringt so viel Zeit mit seinen Söhnen wie in der Rolle des Fußballtrainers. Das ist ein sehr positiver Aspekt“, sagt Nils Schleszies. Er fügt aber auch an: „Ein negativer Aspekt sind die Vorurteile: Man spiele nur, weil der Vater Trainer ist, heißt es dann. Damit muss man umgehen können, aber das haben wir immer gut geregelt.“
Im Seniorenbereich brachte Raimund Schleszies die Familie beim SC Hardt wieder zusammen. Nils wechselte 2017 in die Mannschaft seines Vaters, Mats 2019. Mit Start der Spielzeit 2022/23 trat der SC jedoch auf der Stelle, Raimund Schleszies warf als Trainer hin. Am Ende der Spielzeit stieg die Mannschaft aus der Bezirksliga ab. Eine Trainerstelle hat Vater Schleszies seitdem nicht wieder angenommen. Am Fußballplatz steht er trotzdem jede Woche – den Söhnen zuschauen.
Nach der Hardt-Zeit hätten sich die sportlichen Wege der Brüder beinahe getrennt. Nils Schleszies reizte der Sprung in die Landesliga zum ASV Süchteln sowie die Möglichkeit, in der Hinrunde eine Weltreise zu unternehmen. Doch Mats Schleszies entschied sich kurzerhand, beides mitzumachen – nach Süchteln sowie die Reise. Dubai, Abu Dhabi, Seychellen, Singapur, Malaysia, Vietnam, Thailand, Bali und die Philippinen standen auf ihrer Route. „Das war schon eine echt coole Zeit“, sagt Nils Schleszies. Nach der halbjährigen Auszeit kamen beide jedoch nicht wie erhofft beim ASV Süchteln zum Zug; in Waldniel traten zudem die langwierigen Verletzungen auf. „Die Zeit hat zusammengeschweißt, gerade die negativen Erlebnisse“, sagt Nils Schleszies.
Auf und neben dem Platz sei sein Bruder „der Stratege“, sagt Mats Schleszies, jemand, der alles durchplant. Er selbst habe hingegen zwei Gesichter. „Wenn ich auf dem Platz bin, kann ich schon mal ein ziemlicher Hitzkopf sein. Neben dem Platz bin ich total ruhig“, sagt Mats Schleszies.
Viele Reibungspunkte gebe es jedoch nicht zwischen ihnen. „Ich als Defensivspieler würde manchmal andere Entscheidungen treffen, als Mats sie trifft, aber das ist eben Fußball“, sagt Nils Schleszies lachend. Nur beim Thema Tore setzt die brüderliche Zuneigung aus. „Nils hat mir in Hardt einmal meinen einzigen Senioren-Viererpack geklaut. Er sagt, er hätte den Ball noch berührt, ich bin anderer Meinung“, sagt Mats Schleszies. Sein Bruder entgegnet: „Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es zu 51 Prozent mein Treffer war.“
In dieser Spielzeit ist Mats Schleszies nun torgefährlicher denn je. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist das erklärte Ziel. Denn eine Meisterschaft haben beide noch nicht zusammen gefeiert – beim Bezirksliga-Aufstieg 2020 gehörte nur Nils Schleszies zum Kader. Mats Schleszies träumt zudem vom Sieg der Hallenstadtmeisterschaft und vom Kreispokalsieg, Nils von weiteren Einsätzen in der Landesliga.
Doch all diese Dinge sollen bestenfalls zusammen erreicht werden, aus zwei Gründen. „Es ist schön, wenn man später gemeinsam auf alles zurückblicken kann“, sagt Nils Schleszies zum einen. Der andere Grund ist praktisch gedacht: Vater Raimund. „Er sagt, er kann sich nicht in zwei Teile teilen. Wie soll er die Spiele gleichzeitig gucken?“, sagt Mats Schleszies lachend.