Nils und Mats Schleszies: Die „Klitschko-Brüder“ des Rheydter SV

Den Gang zurück in die Kreisliga A beim RSV sehen die Brüder nicht als Rückschritt. „Wenn man sieht, dass ich in den zwei Jahren zuvor wegen Verletzungen nur sechs Spiele gemacht habe, dann ist das für mich kein Rückschritt, sondern eher neuen Anlauf holen“, sagt Mats Schleszies. Sportlich blühen die Brüder im neuen Umfeld wieder auf und sind entscheidende Faktoren für die bislang gute Saison. Potenzial für höhere Ligen besitzen beide allemal, am liebsten mit dem Rheydter SV. „Wir haben es definitiv nicht geplant, dass wir jedes Jahr den Verein wechseln. Das ist nicht unser Bestreben. Wir suchen einen Verein, in dem wir drei bis vier Jahre spielen“, sagt Mats Schleszies. Für beide kann der RSV dieser Verein sein.