Nils Teixeira: "Einen richtigen Zeitpunkt hatte ich nicht im Kopf"

Der gebürtige Bonner bringt die Erfahrung aus über 200 Profi-Einsätzen in der 2. und 3. Liga mit – unter anderem für den FSV Frankfurt, Dynamo Dresden und Fortuna Köln. International spielte er in Zypern und sammelte Einsätze in der Europa League. Auch als U-Nationalspieler lief er für die DFB-Auswahlen bei Welt- und Europameisterschaften auf.

Der sportliche Leiter Frank Fußhöller erklärte die Entscheidungen vor wenigen Tagen wie folgt: „Tex erfüllt das Anforderungsprofil, welches wir für unseren neuen Trainer erstellt haben, in einem besonderen Maße. Er spricht die Sprache der Jungs und ist darüber hinaus ein absoluter Fußballfachmann. Ein wesentlicher Faktor war auch das vertrauensvolle Verhältnis zum neuen U19-Coach Mutlu Demir.“

"Fortschritt zu sehen, das wäre für mich das Schönste."

Teixeira selbst blickt mit Spannung auf seine erste Trainerstation: „Ich hoffe, dass meine erste Trainerstation in der Mittelrheinliga startet – das ist erstmal wichtiger“, spielt er auf den Klassenkampf des FC Hennef an. Und weiter: „Mir ist wichtig, den Jungs etwas mitzugeben, sie fußballerisch weiterzubringen. Fortschritt zu sehen, das wäre für mich das Schönste. Und im Idealfall natürlich viele Spiele gewinnen – darum geht’s ja am Ende und das macht am meisten Spaß!“

Ob der Neuanfang in der Mittelrhein- oder Landesliga beginnt, entscheidet sich in den kommenden Tagen – der Plan mit Teixeira steht aber schon jetzt.