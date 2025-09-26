Nils Schütte tippt Spieltag 5: „In Merten ist es unfassbar schwer"

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Nils Schütte durchlief seine Jugend zunächst beim VfL Vichttal, ehe er zu Alemannia Aachen wechselte. Nach zwei Jahren zog es ihn in die Nachwuchsabteilung von Bayer 04 Leverkusen, wo er drei weitere Jahre verbrachte. Anschließend kehrte der Defensivspieler zu Alemannia Aachen zurück und spielte dort in verschiedenen Mannschaften, bevor er erneut zum VfL Vichttal zurückkehrte. Inzwischen ist der 25-Jährige ein erfahrener Mittelrheinliga-Spieler und steht seit dieser Saison beim 1. FC Düren unter Vertrag. Schütte bringt es bereits auf 121 Einsätze in der höchsten Amateurspielklasse der Region – und tippt für uns den 5. Spieltag der Mittelrheinliga.

SV Bergisch Gladbach 09 - SV Eintracht Hohkeppel Ein intensives Spiel mit besserem Ende und erstem Auswärtssieg für Hohkeppel. ⚽ mein Tipp: 0:1

Sportfreunde Düren - VfL Vichttal Die Sportfreunde werden zuhause gut dagegenhalten. Sinan Ak wird dennoch mit Tor und Assist das Spiel entscheiden. ⚽ mein Tipp: 1:2

SSV Merten - 1. FC Düren

In Merten ist es unfassbar schwer für jede Mannschaft. Wir werden uns was überlegen müssen ..

⚽ mein Tipp: kein Tipp

FC Hennef 05 - FC Pesch

Ein sehr enges Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, welche sich am Ende die Punkte teilen.

⚽ mein Tipp: 1:1

SpVg Porz 1919 - SSV Bornheim

Kizil macht den sehr guten Saisonstart für Porz mit einem Doppelpack perfekt.

⚽ mein Tipp: 3:2

FC Wegberg-Beeck - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900

Zingel, Brasnic und Kleefisch führen Beeck zum ersten Heimsieg der Saison.

⚽ mein Tipp: 3:1

SpVg Frechen 20 - SC Fortuna Köln II

Zwei gute Mannschaften in einem Spiel auf Augenhöhe. Frechen führt durch Ruhrig und Friesdorf gleicht zum Unentschieden aus.

⚽ mein Tipp: 2:2

FC Teutonia Weiden - Siegburger SV 04

Weiden hat sich gefunden und holt den nächsten Punkt gegen eine sehr gute Siegburger Mannschaft.

⚽ mein Tipp: 2:2