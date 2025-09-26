Nils Schütte tippt Spieltag 5: „In Merten ist es unfassbar schwer"

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.
Nils Schütte durchlief seine Jugend zunächst beim VfL Vichttal, ehe er zu Alemannia Aachen wechselte. Nach zwei Jahren zog es ihn in die Nachwuchsabteilung von Bayer 04 Leverkusen, wo er drei weitere Jahre verbrachte. Anschließend kehrte der Defensivspieler zu Alemannia Aachen zurück und spielte dort in verschiedenen Mannschaften, bevor er erneut zum VfL Vichttal zurückkehrte. Inzwischen ist der 25-Jährige ein erfahrener Mittelrheinliga-Spieler und steht seit dieser Saison beim 1. FC Düren unter Vertrag. Schütte bringt es bereits auf 121 Einsätze in der höchsten Amateurspielklasse der Region – und tippt für uns den 5. Spieltag der Mittelrheinliga.
Sportfreunde Düren - VfL Vichttal
Die Sportfreunde werden zuhause gut dagegenhalten. Sinan Ak wird dennoch mit Tor und Assist das Spiel entscheiden.
⚽ mein Tipp: 1:2
SV Bergisch Gladbach 09 - SV Eintracht Hohkeppel
Ein intensives Spiel mit besserem Ende und erstem Auswärtssieg für Hohkeppel.
⚽ mein Tipp: 0:1
SSV Merten - 1. FC Düren
In Merten ist es unfassbar schwer für jede Mannschaft. Wir werden uns was überlegen müssen ..
⚽ mein Tipp: kein Tipp
FC Hennef 05 - FC Pesch
Ein sehr enges Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, welche sich am Ende die Punkte teilen.
⚽ mein Tipp: 1:1
SpVg Porz 1919 - SSV Bornheim
Kizil macht den sehr guten Saisonstart für Porz mit einem Doppelpack perfekt.
⚽ mein Tipp: 3:2
FC Wegberg-Beeck - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
Zingel, Brasnic und Kleefisch führen Beeck zum ersten Heimsieg der Saison.
⚽ mein Tipp: 3:1
SpVg Frechen 20 - SC Fortuna Köln II
Zwei gute Mannschaften in einem Spiel auf Augenhöhe. Frechen führt durch Ruhrig und Friesdorf gleicht zum Unentschieden aus.
⚽ mein Tipp: 2:2
FC Teutonia Weiden - Siegburger SV 04
Weiden hat sich gefunden und holt den nächsten Punkt gegen eine sehr gute Siegburger Mannschaft.
⚽ mein Tipp: 2:2