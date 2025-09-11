Nils Schütte kehrt als Kapitän zum Dörenberg zurück

Für Nils Schütte ist es kein Spiel wie jedes andere. Am kommenden Sonntag kehrt er auf den Dörenberg zurück. Doch diesmal wird er nicht im Trikot des VfL Vichttal auflaufen, sondern im Dress des 1. FC Düren.
Noch im Februar dieses Jahres deutete wenig darauf hin, dass dieses Szenario tatsächlich eintreten könnte, denn Schütte hatte seinen Vertrag beim Fußball-Mittelrheinligisten aus Stolberg gerade um zwei Jahre verlängert.
Dennoch trennten sich die Wege wenige Monate später. Zu den Gründen für den Wechsel äußert sich Schütte im Gespräch mit der Aachener Zeitung eher zurückhaltend.
Rückblickend zieht der baumlange Innenverteidiger eine positive Bilanz. Vichttal war für den 25‑Jährigen die erste Station im Seniorenbereich, nachdem er zuvor diverse Jugendteams von Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen durchlaufen hatte. Schütte entwickelte sich schnell zur festen Größe im Abwehrzentrum der Mannschaft von Trainer Andi Avramovic.
Insgesamt 120 Pflichtspiele absolvierte er in den durch die Corona-Pandemie teils verkürzten sechs Spielzeiten für den VfL.
