Nils Schütte kehrt als Kapitän zum Dörenberg zurück

– Foto: Manfred Heyne

Für Nils Schütte ist es kein Spiel wie jedes andere. Am kommenden Sonntag kehrt er auf den Dörenberg zurück. Doch diesmal wird er nicht im Trikot des VfL Vichttal auflaufen, sondern im Dress des 1. FC Düren.

Noch im Februar dieses Jahres deutete wenig darauf hin, dass dieses Szenario tatsächlich eintreten könnte, denn Schütte hatte seinen Vertrag beim Fußball-Mittelrheinligisten aus Stolberg gerade um zwei Jahre verlängert. Dennoch trennten sich die Wege wenige Monate später. Zu den Gründen für den Wechsel äußert sich Schütte im Gespräch mit der Aachener Zeitung eher zurückhaltend.