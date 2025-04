Du wirst automatisch weitergeleitet...

Die SG Niederbiel gewinn in letzter Minute in der a-Liga gegen den RSV Büblingshausen II. Die SG Niederbiel gewinn in letzter Minute in der a-Liga gegen den RSV Büblingshausen II. © Uli Deck/dpa

Nils Schäfer schießt SG Niederbiel zum nächsten Sieg Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar sind die Solmser das Team der Stunde. Der RSV Büblingshausen II muss sich nach einem spannenden Spiel geschlagen geben. Ein spätes Tor entscheidet +++ Verlinkte Inhalte KLA Wetzlar Büblingsh. II Niederbiel Solms-Niederbiel. Fußball-A-Ligist SG Niederbiel hat seine Top-Form bestätigt und ist auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Im Duell gegen den direkten Konkurrenten RSV Büblingshausen II behielt die Heimelf dank eines späten Elfmeters mit 3:2 die Oberhand. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.