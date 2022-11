Nils Rütten und die Transfer-Spekulationen Schnürt Ex-Profi Nils Rütten auch in der Rückrunde die Fußballschuhe für den Heinsberger Kreis-A-Ligisten Germania Bauchem? Die Spekulationen reißen nicht ab.

Nils Rütten wechselt im Winter nicht zum Bonner SC. Eigentlich ist diese Nachricht keine Meldung wert, doch in diesem Fall stellt sich die Sache ein wenig anders dar.

Denn die Spekulationen um den ehemaligen Fußball-Profi aus dem Kreis Heinsberg reißen nicht ab. „Ich weiß auch nicht, woher diese Gerüchte immer kommen“, sagt Rütten, der im Sommer 2019 mit seinem Wechsel vom damaligen Drittligisten Eintracht Braunschweig zum Heinsberger Kreis-C-Ligisten Germania Bauchem für großes Aufsehen sorgte.

Dass der 27-Jährige auch in der Rückrunde für seinen Heimatclub auflaufen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings unsicherer denn je. Denn für Rütten stand bereits vor seiner Zusage für Bauchem fest, dass er künftig mit seinen beiden Brüdern Sven und Lars in einer Mannschaft spielen will. Da es im Laufe der aktuellen Saison jedoch zu Differenzen zwischen seinen Brüdern und dem neuen Germania-Trainer kam, ist diese Voraussetzung aktuell nicht mehr gegeben.

Inzwischen haben sich seine Brüder dazu entschieden, vorerst nur noch für die Reserve in der C-Liga die Schuhe zu schnüren, während Nils Rütten weiterhin für die Erste in der Kreisliga A auf Punktejagd geht. Sollte sich die Situation nicht ändern, dann wollen sich die drei Rüttens einen neuen Verein suchen, wie der Ex-Profi auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Gleichwohl schiebt der Jura-Student hinterher, dass es sein Ziel sei, weiterhin gemeinsam mit seinen Geschwistern für Bauchems erste Mannschaft aufzulaufen.

„Sowohl bei meinen Brüdern als auch bei mir haben sich viele Vereine gemeldet. Ich hatte zuletzt Gespräche mit Landes-, aber auch A-Ligisten“, sagt Nils Rütten, der allerdings in diesem Zusammenhang ausschließt, noch einmal unter Profibedingungen Fußball spielen zu wollen.