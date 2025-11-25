Nils Petersen: "Nach dem Spiel zusammen noch eine Fluppe rauchen"

Nils Petersen, Ex-Fußballprofi des SC Freiburg, spielt seit drei Monaten bei den Sportfreunden Oberried II in der Kreisliga B. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen auf den Kickplätzen Südbadens. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Mit 105 Pflichtspiel-Treffern ist Nils Petersen immer noch Rekordtorschütze des SC Freiburg. Im Mai 2023 trat er von der Bundesliga-Bühne ab. Seitdem ist der 36-Jährige ein vielbeschäftigter Mann als Fußball-Kommentator und TV-Experte. Ziemlich überraschend kündigte er diesen Sommer an, wieder kicken zu wollen – in der Kreisliga B. Eine Liga, die er anfangs unterschätzt hat, wie er im Gespräch zugibt.

BZ: Herr Petersen, warum haben Sie sich im August dazu entschlossen, mit der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Oberried in der Kreisliga B anzutreten?

Petersen: Eigentlich gab es überhaupt keinen Plan. Ich hatte vom Vereinsfußball Abstand genommen. Meine Frau Carla und ich waren mit einem befreundeten Paar zum Padel-Tennis verabredet. Mein Kumpel heißt Daniele Verta. Er ist Kapitän bei Oberried II.