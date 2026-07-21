Nils Ortel wechselt von Unterhaching in die zweite belgische Liga Wechsel ins Ausland von Markus Eham · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Francs Borains Nils Ortel pictured in action during a training session of Belgian second division soccer team Francs Bor – Foto: IMAGO/MAARTEN STRAETEMANS

Der 22-jährige Föchinger spielt jetzt bei Francs Borains im französischsprachigen Teil Belgiens. Sein Team startet am 17. August gegen RFC Lüttich in die neue Saison.

Für Nils Ortel fühlt sich alles ganz anders an. Vor wenigen Wochen wagte der Föchinger zum ersten Mal den Sprung weg von zu Hause. Der 22-jährige Fußballprofi ist von der SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) zum belgischen Zweitligisten Francs Borains gewechselt. „Es ist schon ein großer Schritt für mich“, gibt der Mittelfeldakteur zu. „Eine große Umstellung.“ In erster Linie, wenn es um die Sprache geht. Ortel ist nun im französischsprachigen Teil Belgiens zu Hause. „Ich hatte zwar in der Schule Französisch, aber da habe ich wohl nicht so gut aufgepasst“, sagt er und lacht. Im Trainingsalltag mit seinen neuen Teamkollegen ist das kein allzu großes Hindernis: Auch Englisch wird in der Kabine von Francs Borains gesprochen.

Eine größere Umstellung ist für ihn, erstmals so richtig weit weg von zu Hause zu sein. Ortel begann seine Karriere bei den SF Föching, wechselte 2015 in die Jugendabteilung des FC Bayern, ehe er ab der U15 die verschiedenen Teams der SpVgg Unterhaching durchlief. In der Münchner Vorstadt reifte er zuletzt in der 3. Liga und auch in der vergangenen Saison nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern zum absoluten Stammspieler. In der vergangenen Saison kam er auf 32 Einsätze für die Rot-Blauen und erzielte dabei ein Tor. Zur anstehenden Saison kam nun der Wechsel ins Ausland. „Sie hatten früher schon einmal bei mir angefragt.“ Jetzt aber habe es für ihn gepasst. Auch wenn dem Föchinger der Abschied von Unterhaching und damit von zu Hause nicht leichtgefallen ist. Der 22-Jährige will den Blick nach vorn richten. „Ich kann die Liga noch relativ schwer einschätzen. Aber ich möchte so viel wie möglich spielen und mich bestmöglich weiterentwickeln.“ Sein Team startet am 17. August mit einem Auswärtsspiel beim RFC Lüttich in die neue Saison.