Nils Münstermann rückt in den Bezirksliga-Kader von GMHütte auf

Nils Münsterman verstärkt das Team von Viktoria Gmhütte – Foto: Fupa

Der Kader der 1. Herren von Viktoria GMHütte erhält weiteren Zuwachs aus dem eigenen Nachwuchs. Mit Nils Münstermann wird ein weiterer Spieler aus der erfolgreichen U19 in das Bezirksliga-Team übernommen. Der 19-Jährige folgt damit acht Mannschaftskollegen, die bereits den Sprung in den Herrenbereich geschafft haben.

Münstermann kann sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden und gilt als vielseitig einsetzbarer Spieler. Neben seinem taktischen Verständnis und seiner Flexibilität zeichnet er sich durch Offensivqualitäten aus. Aus der Defensive heraus sucht er regelmäßig den Weg nach vorne, verfügt über einen guten Torabschluss und versteht es, Tempogegenstöße einzuleiten.

Bereits in der vergangenen Saison kam Münstermann im Herrenbereich zum Einsatz und überzeugte dabei mit konstanten Leistungen. Die Verantwortlichen sehen den 19-Jährigen deshalb bereit für den dauerhaften Schritt in den Bezirksliga-Kader.