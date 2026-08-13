Nils Larisch trägt beim FC Unterföhring letztmals das Trikot

18.10.25 Unterföhring Fußball / FC Unterföhring (rote Trikots) ---Larisch NilsFoto Gerald Förtsch – Foto: Gerald Förtsc

Der Offensivspieler verlässt den FCU nach seinem abgeschlossenen Studium und kehrt in die Heimat Baden-Württemberg zurück. Sein letztes Spiel bestreitet er ausgerechnet gegen Türkgücü München.

Für den FC Unterföhring ist die Saison maximal wechselhaft angelaufen. Nach zwei Siegen mit Topleistungen folgten zwei heftige Niederlagen mit satten neun Gegentoren. Durch Probleme am eigenen Platz bekam der FCU knapp zwei Wochen Zeit, sich zu sammeln. Und nun, bei Türkgücü München (Samstag, 15 Uhr), hat Unterföhring einen maximal harten Gegner für die Wiedergutmachung.

Vom Kader her ist Bayernliga-Absteiger Türkgücü das Nonplusultra der Liga, doch bislang ist der gute Kader noch keine gute Mannschaft. „Von den Punkten her stehen sie ähnlich wie wir da“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. Der FCU hat in vier Spielen sechs Punkte gesammelt, Türkgücü steht dagegen bei fünf Spielen und sieben Zählern. Deshalb sagt Faber auch, dass man nicht übermäßig Angst vor dem Gegner haben muss.

Offensive muss umgekrempelt werden

Das Gastspiel in München-Neuperlach wird nun bedingt zu einem sportlichen Wiedersehen mit der Unterföhringer Vergangenheit. Von den Bahadir-Brüdern spielt nur Burhan, weil Innenverteidiger Sahin nach einem Platzverweis gesperrt ist. Mit Attila Arkadas und Amar Cekic könnten zwei Männer auf dem Feld stehen, die schon das Unterföhringer Trikot getragen haben. Albion Vrenezi, Ex-FCU und Ex-Profi, ist noch verletzt.

Bei den Unterföhringern sind mit Daniel Gaedke und Erik Baer gleich beide Angreifer im Urlaub. „Ich hoffe, dass sie zusammen verreist sind“, witzelt Coach Faber, „damit sie sich danach noch besser verstehen.“ Die beiden Ausfälle sorgen dafür, dass man die Offensive komplett neu aufstellen muss. Für ein auf Konter ausgerichtetes Spiel ist Maick Antonio ziemlich prädestiniert.

Faber betont, dass man auch für den prominenten Gegner das eigene Spiel nicht komplett umkrempelt. Die vergangenen Spiele haben gezeigt, dass der zusammengewürfelte Promi-Kader noch keine eingespielte Mannschaft ist. Da FCU-Abordnungen regelmäßig zu Gegnerbeobachtungen an der Heinrich-Wieland-Straße zu Gast waren, kennt man Türkgücü ganz gut. Die Unterföhringer wissen aber auch, dass man mit einer ähnlich schlechten Leistung wie in Grünwald (1:5) wieder böse unter die Räder kommen könnte.

Türkgücü wird das Abschiedsspiel von Nils Larisch, der nach seinem abgeschlossenen Studium zurück in die Heimat Baden-Württemberg geht. Andreas Faber würde sich bei einer Änderung der Lebenssituation über ein Comeback des Offensivspielers an der Bergstraße freuen: „Er ist ein ganz feiner Kerl und ein guter Fußballer.“