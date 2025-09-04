Nils Hoffmann kehrt nach Egestorf zurück

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert. Mit Nils Hoffmann kehrt ein talentierter Innenverteidiger an die Ammerke zurück, der trotz seines jungen Alters bereits Stationen in mehreren renommierten Nachwuchsleistungszentren und Auslandserfahrung vorweisen kann.

Hoffmann wurde in der Jugend des JFV Calenberger Land ausgebildet, ehe er in die Nachwuchsakademien von Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg wechselte. Zuletzt war der 19-Jährige in den Vereinigten Staaten aktiv, wo er für die University of Missouri–Kansas City im College-Fußball spielte.

Mit seiner Kombination aus taktischer Ausbildung, Athletik und Spielpraxis im In- und Ausland soll Hoffmann den Konkurrenzkampf in der Defensive der Egestorfer verstärken. Die Verpflichtung ist gleichzeitig ein Beispiel für den Weg, den der Verein auch weiterhin gehen will: Junge, entwicklungsfähige Spieler mit regionalem Bezug und Potenzial auf hohem Niveau einbinden.