Nils Hofferbert: Unterschiedlichere Jobs kann es gar nicht geben

Die SG Kaarst startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Holzheimer SG II in die neue Saison der Kreisliga B. Nicht mit dabei sein wird Nils Hofferbert. Der Keeper fehlt, weil er mit Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen am Samstag und Sonntag an einem Vorbereitungsturnier auf die neue Saison teilnimmt.

Die Entscheidung zugunsten von Floorball hat Nils Hofferbert schon in der Jugend getroffen. „Im Alter von 15 oder 16 Jahren habe ich mich entschieden, den Fokus auf den Floorball zu legen. Beides auszuüben war nicht möglich“, sagt der gebürtige Mönchengladbacher. Doch in der vergangenen Saison wurde er von Oliver Pasch überredet, auch wieder die Fußballschuhe zu schnüren. „Ich habe erst in der Zweiten Mannschaft begonnen, bin dann aber doch öfters zum Training gegangen und spielte auf einmal in der Ersten Mannschaft. Und auch für diese Saison habe ich zugesagt und werde dabei sein“, verrät der 25-Jährige.

Mit der DJK Holzbüttgen startet der aktuelle Nationalspieler erst am 20. und 21. September mit zwei Heimspielen in die Saison. „Der TV Schriesheim hat überraschend seinen Rückzug aus der Bundesliga verkündet, somit beginnen wir erst eine Woche später und wir starten direkt mit Spielen gegen Vizemeister Leipzig und Meister Weißenfels in die neue Saison“, berichtet Hofferbert, der natürlich auch in dieser Saison wieder die Play-off-Spiele erreichen will.

Hofferbert ist ehrgeizig und möchte mit der SG Kaarst auf jeden Fall den in der vergangenen Saison knapp verpassten Aufstieg in die Kreisliga A nachholen. Aber erst einmal wünscht er sich, dass seine Teamkameraden einen erfolgreichen Saisonstart gegen die Holzheimer SG II im Heimspiel hinlegen und so den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit 2025/2026 legen.

Die Kombination macht es spannend

„Für mich ist der Mix aus Floorball und Fußball sehr spannend. Beim Floorball will ich als Flügelspieler Tore schießen und ich betreibe den Sport auf Leistungsniveau. Beim Fußball bei der SG Kaarst stehe ich im Tor und will Tore verhindern, den Sport betreibe ich aus Spaß an der Freude. Der Druck ist vielleicht nicht so hoch, aber dennoch will ich möglichst jedes Spiel gewinnen“, weist Hofferbert auf die Gegensätze der beiden von ihm ausgeübten Sportarten hin.

Seinen sportlichen Traum hatte sich der 25-Jährige im Sommer 2023 mit seinem Wechsel für ein halbes Jahr nach Schweden erfüllt. „Ich wollte einmal in Schweden dem Floorball nachgehen, weil Schweden zu den Top-Nationen in unserer Sportart gehört und der Floorball dort gleich hinter dem Fußball rangiert. Das war eine Erfahrung, die ich nicht vergessen werde“, berichtet der Nationalspieler, der mit Deutschland in diesem Jahr noch Länderspiele gegen Finnland und Schweden absolvieren möchte.

Auch Tennis und Fortuna spielen eine Rolle

Neben dem Floorball und Fußball spielt der Sport im Allgemeinen eine große Rolle im Leben von Nils Hofferbert. „Zuletzt habe ich Tennis entdeckt, denn meine Freundin spielt regelmäßig. Ansonsten bin ich sehr sportinteressiert“, sagt der 25-Jährige, der leidenschaftlicher Fan, Mitglied und Dauerkarteninhaber von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist. Die Fortuna ist wie der Floorball und der Fußball eine Herzensangelegenheit für den gebürtigen Mönchengladbacher. Hofferbert hofft darauf, dass Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal und eine Woche später am 3. Spieltag der 2. Bundesliga den Bock umstößt und dann erfolgreich durch die Saison kommt. Aber auch Reisen liebt er, so sind Griechenland und Italien Lieblingsreiseziele von Hofferbert, denn Sonne muss schon sein.

Neben dem Sport geht Nils Hofferbert einem Job in der Kaarster Event- und Werbeagentur „outof“ nach. Im Marketingbereich hat der 25-Jährige eine kaufmännische Ausbildung absolviert und kümmert sich unter anderem um Carles Bio-Kaffeerösterei in Kaarst, für die er den umfangreichen Bereich Soziale Medien betreut.

Jetzt möchte Nils Hofferbert aber erst einmal positiv in die Spielzeit 2025/2026 starten – und das sowohl mit der SG Kaarst und wenig später dann auch mit der DJK Holzbüttgen.