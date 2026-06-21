Nils Göwecke tritt kürzer und verlässt MTV Wolfenbüttels erste Herren

– Foto: Daniel Salinger

MTV Wolfenbüttel steht der letzte von insgesamt zwölf Sommerabgängen fest. Mit Nils Göwecke verabschiedet sich der Kapitän der ersten Herren nach sechs Jahren aus der ersten Mannschaft. Dem Verein bleibt der 34-Jährige jedoch erhalten und wird künftig für die zweite Mannschaft auflaufen.

Der defensive Mittelfeldspieler begründet seinen Schritt mit familiären und beruflichen Gründen. „Ich habe lange überlegt, in welchem Umfang ich dieses Trainingspensum und diese Trainingsintensität noch durchziehen möchte. Denn wenn ich etwas mache, mache ich es entweder zu 100 Prozent oder gar nicht“, erklärt Göwecke.

Seit sechs Jahren trug der Mittelfeldspieler das Trikot der ersten Herren und führte die Mannschaft zuletzt als Kapitän auf das Feld. Rückblickend findet der „Capitano“ ausschließlich positive Worte für seine Zeit beim MTV Wolfenbüttel. Zuvor spielte der 43-Jährige für TeBe Berlin und für den BFC Dynamo.