Nils Bonsels startet durch - an die Spitze der Torjägerliste Bezirksliga, Gruppe 3: Ein 22-jähriger Stürmer hat bislang die Konkurrenz getoppt.

In den vergangenen Wochen hat sich TuRa Brüggen ganz ordentlich an die Fersen des Spitzenreiters DJK Fortuna Dilkrath geheftet. Und auch wenn es zuletzt einen kleinen Rückschlag gab - als Dritter mit sechs Zählern Rückstand mischt das Team von Trainer Jakob Scheller ganz oben in Gruppe 3 der Bezirksliga mit.

Seinen massiven Anteil an dem Erfolg hat mit 18 Saisontoren der 22-jährige Angreifer Nils Bonsels. In der vorigen Spielzeit hatte der Angreifer mit zwölf Toren in 22 Spielen bereits angedeutet, über welche Möglichkeiten er verfügt. Mit 18 Treffern in den ersten 17 Spielen hatte sicherlich aber kaum jemand gerechnet.

Dabei dürfen die Brüggener ihren aktuell gefährlichsten Angreifer durchaus als ein waschechtes Eigengewächs bezeichnen. Denn Bonsels wechselte im Sommer 2016 aus der B-Jugend des FC Wegberg-Beeck II zu den Brüggenern, wechselte den Verein danach nicht mehr, empfahl sich auch über Einsätze in der Zweit- und Drittvertretung für mehr. Und mehr - das liefert er heute eindrucksvoll ab.

Wirklich folgen kann ihm in der Torjägerliste nur Jonas Krämer vom VfB Uerdingen, der es in seinen 16 Partien der Spielzeit auf 17 Tore gebracht hat. Treffer, die für den im Abstiegskampf befindlichen VfB Uerdingen am Ende Gold wert sein könnten. Seit Sommer 2018 spielt der inzwischen 33-jährige Stürmer für den VfB, schon in der Vorsaison startete er in der Kreisliga A richtig durch. Mit insgesamt 28 Toren war er am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt, nun schickt er sich an, diesen Wert eine Liga höher noch zu toppen. Krämer spielte zuvor bereits für den KFC Uerdingen in der NRW- und Oberliga sowie sechs Jahre lang für den SV Sonsbeck in der Landesliga.