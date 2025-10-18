Nils Bonsels: Eine „Art Thomas Müller von Brüggen“

Entsprechend setzt Brüggen stark auf Eigengewächse und auf Spieler, die dem Verein über Jahre treu bleiben. Auch für Bonsels natürlich ein Thema: „Vereinstreue ist mir wichtig, ich kenne alle im Verein und habe zu jedem ein gutes Verhältnis. Das macht einfach Spaß“, sagt er. Diese Wohlfühlatmosphäre will er in Brüggen vorleben. „Unsere Anlage ist top, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist riesig und jeder Neuzugang fühlt sich ab der ersten Sekunde wohl und ist herzlich willkommen. Das wollen wir auch so beibehalten, denn wir sind ein seit Jahren eingespieltes Team“, betont er. Und Müller sagt über ihn: „Er ist eine der Identifikationsfiguren, gehört zum Kern der Mannschaft. Er fühlt sich hier wohl. Wir hoffen, dass er TuRa Brüggen noch lange erhalten bleibt und er eine Art Thomas Müller des Vereins wird.“