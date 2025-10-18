Nils Bonsels: Eine „Art Thomas Müller von Brüggen“

Ruhige Arbeit und Eigengewächse gegen den Standortnachteil
Ein großes Faustpfand und gleichzeitig ein Standortnachteil sind die überschaubare Größe und Randlage der Gemeinde Brüggen im Kreis Viersen. Etwas entlegen von den umliegenden Großstädten und mit wenigen Vereinen in direkter Nachbarschaft fehle Brüggen das Einzugsgebiet, so Müller. „Man könnte uns als gallisches Dorf bezeichnen, das die Liga immer etwas aufmischt. Ein Vorteil ist wiederum, dass wir keinen Druck im Verein oder von außen haben. Wir können kontinuierlich unsere Arbeit machen“, sagt er. Die Bezirksliga-Aufsteiger der vergangenen Spielzeiten, Fischeln und Gnadental, könnten auf ein größeres Einzugsgebiet und eine andere finanzielle Strahlkraft verweisen.
Das Thema Aufstieg ist also in Brüggen immer komplexer, als es zunächst den Anschein hat. „Wir können uns keine Oberliga- oder regionalligaerfahrenen Spieler holen, aber das müssen wir auch nicht, sehen uns mit unserem Kader gut aufgestellt“, sagt Müller.
Entsprechend setzt Brüggen stark auf Eigengewächse und auf Spieler, die dem Verein über Jahre treu bleiben. Auch für Bonsels natürlich ein Thema: „Vereinstreue ist mir wichtig, ich kenne alle im Verein und habe zu jedem ein gutes Verhältnis. Das macht einfach Spaß“, sagt er. Diese Wohlfühlatmosphäre will er in Brüggen vorleben. „Unsere Anlage ist top, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist riesig und jeder Neuzugang fühlt sich ab der ersten Sekunde wohl und ist herzlich willkommen. Das wollen wir auch so beibehalten, denn wir sind ein seit Jahren eingespieltes Team“, betont er. Und Müller sagt über ihn: „Er ist eine der Identifikationsfiguren, gehört zum Kern der Mannschaft. Er fühlt sich hier wohl. Wir hoffen, dass er TuRa Brüggen noch lange erhalten bleibt und er eine Art Thomas Müller des Vereins wird.“
Trotz der jüngsten Odenkirchen-Niederlage ist Bonsels von der eigenen Team-Stärke überzeugt: „Die Saison ist noch lang, das war kein Genickbruch, ich mache mir erst mal keine Sorgen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und auch die anderen Mannschaften werden noch Punkte liegenlassen.“