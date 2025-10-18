 2025-10-15T11:43:40.576Z

Nils Bonsels trifft und trifft.
Nils Bonsels trifft und trifft. – Foto: Heiko van der Velden

Nils Bonsels: Eine „Art Thomas Müller von Brüggen“

TuRa Brüggen mischt erneut im Aufstiegskampf der Bezirksliga mit. Ein Faktor ist die Treffsicherheit von Nils Bonsels. Und der Torjäger macht aus seinen Ambitionen keinen Hehl: Er will aufsteigen. Doch das Thema ist für Brüggen komplexer als für andere Vereine.

Zweiter, Dritter, Siebter, Dritter – so schloss TuRa Brüggen die vergangenen vier Bezirksliga-Spielzeiten ab. Zum Aufstieg hat es also bisher nicht ganz gereicht. Auch aktuell steht der TuRa auf Platz drei der Tabelle und hat trotz der jüngsten Niederlage gegen SpVg Odenkirchen (1:3) im Topspiel nur zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Da liegt auch in dieser Saison der Aufstiegskampf nahe, oder?

„Es wird ein enges Rennen und wir sind voll dabei. Das war auch unser Ziel, so lange wie möglich dabei zu sein. Doch es wartet noch eine Menge Arbeit auf uns“, lautet das verhalten-positive Zwischenfazit von Brüggen-Trainer Markus Müller nach neun Spielen.

Mit dem Thema Aufstieg geht er bewusst vorsichtig um. „Wir haben einen sehr guten Kader, ich sehe uns unter den Top vier der Liga. Aber auch Odenkirchen und Wickrath haben sich herausragend verstärkt, Neuwerk ist seit Jahren mit einer starken Truppe dabei und Meerbusch ist letztes Jahr nicht umsonst Zweiter geworden“, lobt er die Konkurrenz und weist die Favoritenrolle etwas zurück. „Wir würden uns nicht wehren gegen den Aufstieg. Aber wir wissen auch: Bei den gegnerischen Mannschaften ist viel Qualität drin“, sagt er. Die aktuellen Top fünf, eventuell auch noch Krefeld-Fischeln oder ein Überraschungsteam würden das Rennen unter sich ausmachen.

Brüggen-Identität und Borussia-Handwerkszeug

Klarer benennt da schon Brüggens Topstürmer Nils Bonsels den Wunsch nach dem ersehnten Sprung in die Landesliga: „Mein Ziel bleibt, mit TuRa aufzusteigen. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, Teamgeist und eine starke Mentalität auch in schwierigen Situationen. Damit haben wir natürlich Chancen, oben mitzuspielen, nicht nur um die ersten drei Plätze, sondern um den Aufstieg. Ich will Erster werden, das wäre ein Riesenerfolg“, sagt Bonsels.

Bis auf kurze Stationen bei Borussia Mönchengladbach (U12 bis U14) von 2012 bis 2014 und beim FC Wegberg-Beeck von 2014 bis 2016 spielt Bonsels von klein auf bei Brüggen, kommt aus dem Ort und wohnt auch dort. Seit 2016/17 ist er wieder fest bei TuRa, durchlief Jugend- und Reserve-Teams. Zur Saison 2021/22 schaffte er den Sprung in die Bezirksliga-Mannschaft.

Seither etablierte er sich als Stammspieler und hat, so scheint es, sich in keiner Saison einen Ausrutscher geleistet, verpasste nur wenige Spiele. Die Zahlen des Ur-Brüggeners sind beeindruckend: zwölf Tore und sechs Assists in der ersten Saison, gefolgt von drei Spielzeiten mit jeweils über 40 Scorerpunkten (51 in der Saison 2023/24) – und stets um die 30 selbst erzielten Toren. Auch in den neun Spielen der aktuellen Saison gelangen ihm bereits zwölf Tore und sechs Vorlagen, in der Torjägerliste zieht er an der Spitze derzeit einsame Kreise.

„Ich bin wieder in sehr guter Form momentan und zum Glück verletzungsfrei. Ich bin immer fit und vertraue auf meine Stärken“, erklärt Bonsels. „Durch meine Schnelligkeit komme ich oft vors Tor und schieße viele Tore für die Mannschaft, da bin ich eiskalt“, führt er weiter aus. Der Drang, sich immer verbessern zu wollen, führe auch dazu, dass er aus der aktuellen Saison immer noch mehr herausholen will als aus der Vorsaison.

Entsprechend ist auch Müller froh über seinen Schützling. „Er ist natürlich einer der torgefährlichsten Spieler der Liga. Er bringt sich noch mehr ins Spiel ein und fängt schon bei der Defensive an. Seine Offensivqualitäten sind herausragend“, sagt der Coach.

Auch Bonsels sieht sich mittlerweile nicht nur als Knipser, sondern als spielerisches Gesamtpaket. „Zuverlässig vorm Tor, aber ich lege auch gerne auf meine Mitspieler ab, kümmere mich um Standards und auch meine Defensiv-Arbeit ist besser geworden“, erklärt er. Auf Nachfrage zu seinen etlichen Toren gibt er sich bescheiden: „Die erarbeite ich mir zum Teil selber, aber hauptsächlich zeigen die Jungs eine überragende Leistung. Wenn sie mich nicht mit so vielen Bällen füttern würden, würde ich nicht so viele Tore schießen.“

Defensiv-Arbeit im Fokus, auch für Stürmer

Die Defensive ist auch ein Punkt, in dem sich Brüggen in dieser Saison verbessert hat, auch wenn es in den jüngsten drei Spielen acht Gegentore gab. Mit elf Gegentoren hat man bisher aber die drittbeste Defensive der Liga. In der Vorsaison hieß es oft: vorne hui, hinten pfui. 65 Gegentore waren für einen Aufstiegskandidaten einfach zu viel. Die eigene Torausbeute war dagegen weniger ein Problem.

Folglich war die Defensive im Sommer die größte Baustelle. „Die Mannschaft hat es jetzt verstanden, noch mehr im Verbund zu arbeiten. Die Defensivarbeit beginnt im Sturm und nicht erst in der Viererkette. Dann steht man stabiler und da wurde in der Vorbereitung der Grundstein gelegt“, erklärt Müller. Das müsse man jetzt angesichts der zuletzt acht Gegentore in drei Partien hochhalten.

Ruhige Arbeit und Eigengewächse gegen den Standortnachteil

Ein großes Faustpfand und gleichzeitig ein Standortnachteil sind die überschaubare Größe und Randlage der Gemeinde Brüggen im Kreis Viersen. Etwas entlegen von den umliegenden Großstädten und mit wenigen Vereinen in direkter Nachbarschaft fehle Brüggen das Einzugsgebiet, so Müller. „Man könnte uns als gallisches Dorf bezeichnen, das die Liga immer etwas aufmischt. Ein Vorteil ist wiederum, dass wir keinen Druck im Verein oder von außen haben. Wir können kontinuierlich unsere Arbeit machen“, sagt er. Die Bezirksliga-Aufsteiger der vergangenen Spielzeiten, Fischeln und Gnadental, könnten auf ein größeres Einzugsgebiet und eine andere finanzielle Strahlkraft verweisen.

Das Thema Aufstieg ist also in Brüggen immer komplexer, als es zunächst den Anschein hat. „Wir können uns keine Oberliga- oder regionalligaerfahrenen Spieler holen, aber das müssen wir auch nicht, sehen uns mit unserem Kader gut aufgestellt“, sagt Müller.

Entsprechend setzt Brüggen stark auf Eigengewächse und auf Spieler, die dem Verein über Jahre treu bleiben. Auch für Bonsels natürlich ein Thema: „Vereinstreue ist mir wichtig, ich kenne alle im Verein und habe zu jedem ein gutes Verhältnis. Das macht einfach Spaß“, sagt er. Diese Wohlfühlatmosphäre will er in Brüggen vorleben. „Unsere Anlage ist top, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist riesig und jeder Neuzugang fühlt sich ab der ersten Sekunde wohl und ist herzlich willkommen. Das wollen wir auch so beibehalten, denn wir sind ein seit Jahren eingespieltes Team“, betont er. Und Müller sagt über ihn: „Er ist eine der Identifikationsfiguren, gehört zum Kern der Mannschaft. Er fühlt sich hier wohl. Wir hoffen, dass er TuRa Brüggen noch lange erhalten bleibt und er eine Art Thomas Müller des Vereins wird.“

Trotz der jüngsten Odenkirchen-Niederlage ist Bonsels von der eigenen Team-Stärke überzeugt: „Die Saison ist noch lang, das war kein Genickbruch, ich mache mir erst mal keine Sorgen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und auch die anderen Mannschaften werden noch Punkte liegenlassen.“

