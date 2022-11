Nils Boll, SV Grafenhausen: "Wir wollen oben dabei bleiben" SV-Trainer will mit seinem Team den achten Saisonsieg einfahren

BZ: Ihre Mannschaft hat derzeit einen richtigen Lauf. Was zeichnet den SV Grafenhausen aktuell aus?

Boll: Wir haben aktuell 15,16 Mann auf einem sehr ähnlichen Niveau. Es gelingt uns daher auch Ausfälle ganz gut zu kompensieren. Wir stehen kompakter als in der Frühphase der Saison und haben uns im Spiel mit Ball und dem gesamten Offensivspiel deutlich steigern können.



BZ: Mit Florian Haselbacher hat der langjährige offensive Zielspieler im Sommer den Verein verlassen. Hat sich dadurch auch das Spiel Ihrer Elf verändert?

Boll: Natürlich war es nicht möglich ihn Eins-zu-Eins zu ersetzen. Wir haben gehofft, dass wir es auf mehrere Schultern verteilen können und das ist uns bisher gut gelungen. Wir haben viele verschiedene Torschützen, das habe ich mir so im Vorfeld der Saison auch gewünscht.



BZ: Am Sonntag geht es zur SG Lenzkirch-Saig. Bei einem Sieg winkt der dritte Rang. Haben Sie die Tabelle im Blick?

Boll: Ja, zu diesem Zeitpunkt der Saison spielt die Tabelle dann zunehmend eine etwas größere Rolle. Unabhängig davon will man ein Derby immer gewinnen und das gilt auch für uns am Sonntag. Die SG Lenzkirch-Saig ist aber ebenfalls gut drauf. Es wird ein enges Duell.



BZ: Was fehlt Ihrem Team aktuell noch zu einer echten Spitzenmannschaft?

Boll: Wir spielen auf einem ähnlichen Level wie die vor uns platzierten Mannschaften. Wir haben einfach am Anfang der Saison zu viel liegengelassen.



BZ: Gibt es eine interne Zielsetzung bis zum Ende der Hinserie?

Boll: Wir wollten im Vorfeld der Saison unter die Top-Fünf, da stimmt aktuell der Weg. Wir haben noch zwei Heimspiele und wollen uns oben in der Liga halten.