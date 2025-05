Nils Balder sagt TSV Bleidenstadt als Trainer ab

Taunusstein. Paukenschlag beim TSV Bleidenstadt. Nils Balder wird trotz seiner Zusage, die er dem Kreisoberligisten Anfang März gegeben hatte, nun doch kein Spielertrainer. „Nils Balder hat völlig überraschend in einem Gespräch mit dem TSV Bleidenstadt mitgeteilt, dass er seine feste Zusage als Spielertrainer zurückzieht“, heißt es in einer Pressemitteilung des TSV. Als Grund für die Absage nennt Balder die starke berufliche Beanspruchung, die mit seinem neuen Job in der Marketing-Abteilung von Eintracht Frankfurt seit dem 1. April einhergehe.