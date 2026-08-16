Nils Balder bringt mit herrlichem Heber Walluf in Führung

(li.) Nils Balder eröffnete das Spiel mit einem sehenswerten Lupfertor und brachte Walluf damit zur Halbzeit in Führung. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Niederhöchstadt. Auswärts-Ausrufezeichen der SG Walluf: Die Mannschaft von Trainer Dennis Merten setzte sich bei Aufsteiger TuRa Niederhöchstadt zum Ende der Englischen Woche mit 3:1 durch – und geht nun gleich in eine weitere Woche mit einem Werktag-Auftritt.

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Die Rheingauer starteten nach ihrem 4:0 im Wochentagspiel gegen Dietkirchen mit viel Selbstvertrauen. Und einem gut aufgelegten Nils Balder, der vorne unglaublich viel investierte. Den Pass in die Tiefe von Ruben Monteiro-Carvalho veredelte er mit einem Heber unter die Latte. Eine Ecke von Jonas Dalbert hätte fast den Weg zum 0:2 ins Tor gefunden. Direkt nach der Pause war es dann so weit: Monteiro-Carvalho entpuppte sich nach Dalbert-Ecke als Kopfballspezialist und Dalbert selbst schloss einen sehenswerten Angriff der Gäste aus spitzem Winkel zum 3:0 ab. SG-Coach Dennis Merten verwies aber auch auf die anfängliche TuRa-Topchance, die Keeper Joah Schneider zunichte machte. In Summe verteilte der Coach das Prädikat „solide“, lobte die Teamleistung und berücksichtigte auch die Beanspruchung zum Ende der Englischen Woche. Die nächste folgt sogleich. Am Donnerstag wird in Walluf die Partie gegen Waldbrunn nachgeholt (19.30 Uhr), am Sonntag geht es zu SF/BG Marburg.