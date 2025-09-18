Nikos Iosifidis: Fixpunkt in der 02-Offensive

Nikos Iosifidis vom FV Biebrich 02 (rechts) wirbelt in der Offensive des Vizemeisters der vergangenen Runde und wird im Abschluss immer kaltschnäuziger. – Foto: RSCP Photo - Archivfoto

Wiesbaden. Junge Spieler und der FV Biebrich 02. Das ist seit nunmehr einigen Jahren eine Symbiose, gleichzeitig auch Erfolgskonzept des Verbandsligisten. Immer wieder tun sich neue Youngster hervor, die über die eigene Talentschmiede früher oder später ihren Weg in die Startelf der ersten Mannschaft finden. Darunter auch Nikos Iosifidis, der nach langer Verletzungspause in der Hinrunde der Vorsaison, in der Endphase zu einem Erfolgsgaranten wurde. In der aktuellen Spielzeit daran nahtlos anknüpfte, beim 2:0 am vergangenen Samstag gegen den VfR Limburg 07 seine Wichtigkeit unter Beweis stellte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Ein klarer Junge, der nicht abheben wird“, sagt 02-Coach Nazir Saridogan über den 21-jährigen, der seit der D-Jugend für Biebrich aufläuft, zwischendrin eine Saison Bundesliga-Luft bei der U17 des SV Wehen Wiesbaden schnupperte. In seinem ersten Jahr bei den Senioren spielte Iosifidis regelmäßig, in der darauf folgte ein Dämpfer. „Ich habe mir im ersten Testspiel das Syndesmoseband angerissen und habe mich entschieden, es konservativ zu behandeln. Nach meinem Aufbautraining gingen die Schmerzen erst mal nicht weg“, erzählt Iosifidis, der sich zu Beginn der Rückrunde zunächst hinten anstellen musste. Immerhin lief es für Biebrich wie am Schnürchen – kein Grund für Saridogan, viel anzupassen.

Beim Rückspiel gegen Dortelweil der überragende Mann Der Durchbruch gelang beim 4:2 im April gegen den SV Zeilsheim. Es folgten zehn Torbeteiligungen in den letzten sieben Spielen. Beim Relegations-Halbfinalrückspiel gegen den SC Dortelweil fehlte ein Treffer für das Aufstiegsfinale, Iosifidis glänzte dennoch mit zwei Toren. „Wir hatten letzte Saison überragende Spieler, die auch überragend gespielt haben. Natürlich waren wir traurig – aber auch stolz, weil uns bewusst war, dass wir in der Saison 23/24 fast abgestiegen wären und keiner von uns es auf dem Schirm hatte, oben mitzuspielen“, sagt Iosifidis, der Sportmanagement in Frankfurt studiert.

Iosifidis will "auf jeden Fall" nochmal höher spielen Mit 16 Punkten aus den ersten acht Spielen steht Biebrich in der aktuellen Spielzeit sehr ordentlich da – Iosifidis, der auf den drei Offensivpositionen flexibel einsetzbar ist, ist mit fünf Toren und vier Vorlagen der torgefährlichste im 02-Ensemble. Nun auch in neuer Rolle, junge Spieler mitzunehmen. „Ich will der Mannschaft, so gut es geht, helfen und sie auch anführen“, sagt er. Der Zusammenhalt untereinander stimme eben, „auch die Älteren fügen sich da richtig gut ein“. „Ein genaues Ziel haben wir aber nicht ausgesprochen“, so Iosifidis, bei dem im Sommer auch einige Oberligisten ihr Interesse hinterlegt hatten. „Ich habe Biebrich meine Zusage gegeben. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, höher zu spielen. Dafür will ich diese Saison Leistung bringen – dann wird man sehen“. Sehen wird man auch an diesem Freitag (20 Uhr), wo die Mannschaft steht, wenn im Topspiel der Zweitplatzierte TuS Hornau wartet. "Wir hatten Höhen und Tiefen, sind aber auf einem guten Weg und wollen in Hornau da weitermachen, wo wir gegen Limburg aufgehört haben", betont jedenfalls Iosifidis.

