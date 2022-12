Nikolaus Reisinger triezt die Löwen-Profis: „Es ist ein langer, weiter Weg bis zum Mai“ Weihnachtsfeier

Selbst Michael Köllner war bis zum letzten Moment ahnungslos, wohin die Reise gehen wird. „Ich steig‘ in den Bus ein und lasse mich überraschen“, sagte der 1860-Trainer.

München – „Ich hab keine Ahnung, wie der Ort heißt.“ Eine knappe Stunde später folgte die Auflösung, gut 50 Kilometer von der Grünwalder Straße entfernt: Kirchdorf an der Amper heißt der Ort, in dem die Löwen am Dienstagabend ihre Weihnachtsfeier abhielten.

Die Familie Burger vom gleichnamigen Wirt hatte eingeladen, und zwar das erweiterte Team, also Mannschaft, Trainerstab, Ärzte, Funktionäre und Lebenspartner.

TSV 1860: Löwen-Fans verwöhnen Löwen

Knapp vier Stunden lang, von 18.30 bis kurz nach 22 Uhr, ließ sich die Delegation aus München-Giesing verwöhnen – von einem Wirt, der es als Ehre empfand, „dass ich die Löwen einfach mal da hab“, wie es Josef Burger, 53, ausdrückte. „Unsere ganze Familie ist dunkelblau“, verriet Ehefrau Birgit, was keine Untertreibung ist. Sohn Seppi, 17, ist Allesfahrer und hat in dieser Saison erst ein Spiel versäumt – urlaubsbedingt. Und Sepp Senior hat sogar noch die besseren Zeiten als Fan erlebt. „Ich war in Leeds dabei“, berichtet er, „eine Jahreskarte hab ich sowieso und auch die Lebensmitgliedschaft“, erworben schon vor Jahrzehnten – für den symbolträchtigen Betrag von 1860 Euro.