Nikolaus-Helfer Köllner gibt St. Pauli einen Korb - und Lex bekommt eine Kiste Aufstiegswein TSV 1860: Spieler und Trainer besuchen Weihnachtsfeiern

Der Trainer hatte ein Heimspiel in der Oberpfalz - und auch die 1860-Profis machten Fanclubs glücklich. Lex deutet eine Überraschung an - für den Aufstiegsfall.

Das dritte Kerzlein am Adventskranz brannte – und am Ende waren viele Anhänger des TSV 1860 glücklich, nicht nur die Burgstall-Löwen Gleißenberg, bei denen Trainer Michael Köllner dem Nikolaus half und bestätigte, dass er nicht nach St. Pauli geht.

Auch auf anderen Weihnachtsfeiern im Freistaat kamen Fanclubs auf ihre Kosten, wobei nicht jeder Ehrengast eine so kurze Anreise hatte wie Stefan Lex. Der Eittinger musste gerade mal 18,6 Kilometer zurücklegen (laut Googlemaps), um die Moosburger Löwen zu besuchen, deren Vorstand Richard Blum, 64, den Namen des Kapitäns auf die Wunschliste gesetzt hatte. Warum? Weil er Bairisch redet wie sein Begleiter Marius Willsch. „Und“, so Blum“, „damit er nicht ganz so weit mit dem Auto fahren muss.“