Nikolaus Cup: Treuenbrietzen feiert Frauenfußball auf hohem Niveau

Ein Turnier mit klarer Struktur und hoher Belastung Der Nikolaus Cup wurde als reine Finalrunde ausgetragen. Jede Mannschaft absolvierte vier Spiele, ohne K.-o.-Phase, ohne spätere Korrekturmöglichkeit. Jeder Treffer, jedes Gegentor floss direkt in die Tabelle ein. Diese Struktur verlangte von den Spielerinnen konstante Konzentration und Belastbarkeit über den gesamten Nachmittag hinweg. Ein intensiver Auftakt setzt den Ton Gleich das erste Spiel zwischen der SpG Treuenbrietzen/Brück und dem gemischten Team der Schiedsrichter und Trainer endete 2:2 und machte deutlich, dass keine Begegnung zur Pflichtaufgabe werden würde. Kurz darauf sorgte Borussia Brandenburg mit einem 2:0 gegen den VfB Trebbin für den ersten Erfolg, bevor das vereinsinterne Duell zwischen der ersten und zweiten Mannschaft aus Treuenbrietzen/Brück folgte, das die SpG mit 2:0 für sich entschied. SG Treuenbrietzen/Brück II überzeugt mit Konstanz Die zweite Mannschaft der SG Treuenbrietzen/Brück entwickelte sich im Turnierverlauf zur konstantesten Formation. Siege gegen VfB Trebbin, FC Borussia Brandenburg und das Schiedsrichter- und Trainerteam, dazu ein Unentschieden im internen Duell mit der SpG, führten zu 19 Punkten, 24 erzielten Toren und dem ersten Tabellenplatz.

– Foto: Verein

Die SpG Treuenbrietzen/Brück bleibt dicht dahinter Die erste Mannschaft der SpG Treuenbrietzen/Brück folgte mit 17 Punkten auf Rang zwei. Klare Siege gegen Borussia Brandenburg und VfB Trebbin, ein 6:1 im Duell gegen Trebbin sowie zwei Unentschieden gegen SG II und das Schiedsrichterteam hielten das Titelrennen lange offen. Erst im direkten Vergleich und durch die höhere Punktzahl der zweiten Mannschaft wurde die Reihenfolge an der Spitze entschieden. Das Schiedsrichter- und Trainerteam sorgt für sportliche Würze Mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 23:14 belegte das gemischte Team aus Schiedsrichtern und Trainern sportlich den dritten Rang. Siege gegen Borussia Brandenburg und VfB Trebbin sowie ein Erfolg gegen die SpG Treuenbrietzen/Brück unterstrichen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Formation. Dennoch verzichtete das Team bewusst auf den dritten Platz in der Abschlusstabelle, sodass die offizielle Rangfolge angepasst wurde. Trebbin und Brandenburg kämpfen bis zum Ende Der VfB Trebbin erreichte mit sechs Punkten Rang drei der offiziellen Wertung. Besonders der 2:1-Erfolg gegen Borussia Brandenburg sowie der späte Sieg gegen das Schiedsrichterteam sorgten für Zählbares. Borussia Brandenburg beendete das Turnier mit drei Punkten auf Rang vier, konnte aber trotz der Platzierung Akzente setzen und blieb bis zum Schluss engagiert im Wettbewerb.

– Foto: Verein