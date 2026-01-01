Nikolas Zeyer verstärkt den SC Wyhl

Der 24-Jährige wechselt vom SC Lahr zum SC Wyhl und wird zur anstehenden Wintervorbereitung zum Team stoßen.

Zeyer verstärkt die bereits starke Defensive weiter und kann auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Vor seiner Zeit in Lahr spielte der Defensivspezialist beim Freiburger FC. Dort sammelte er reichlich Erfahrung in höheren Ligen, die er neben seinen fußballerischen Qualitäten einbringen kann.



„Niko ist nicht nur ein starker Kicker, sondern auch ein richtig guter Typ. Mit dieser Kombi wird er uns sehr wichtige Impulse geben. In den Gesprächen war schnell spürbar, dass er optimal zum SC Wyhl passt“, so Spielertrainer Frederick Polzer.