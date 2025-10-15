Nikolas Bochno: „Das ganze Team hätte diese Auszeichnung verdient“

Eine Auszeichnung, die ihn überrascht hat

Nikolas Bochno wirkt bescheiden, als er von seiner Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erfährt. „Vielen Dank. Nein, damit habe ich nicht gerechnet, aber natürlich freue ich mich darüber“, sagt der 32-Jährige. Trotz seiner überragenden Leistung beim 18:0-Heimsieg gegen den FC Leutkirch II richtet er den Blick sofort auf seine Mitspieler: „Nach dem letzten Spiel hätte jedoch das ganze Team diese Ernennung verdient.“

Für Bochno ist der Erfolg keine Einzelleistung, sondern das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels. „Wir waren von Anfang an dominant und haben uns viele Chancen herausgespielt. Trotz des Platzes haben wir gemeinsam als Team versucht, sauberen Fußball zu spielen“, erklärt er.

Neun Tore als Ausdruck einer geschlossenen Teamleistung

Was der TSV Meckenbeuren II an diesem Tag zeigte, war Fußball in Reinform: Spielfreude, Passsicherheit und Effizienz. Bochno fasst es nüchtern zusammen: „Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte unsere Chancen noch konsequenter genutzt.“

Der Angreifer selbst steuerte neun Tore und einen Assist bei – eine traumhafte Quote. Doch er bleibt bodenständig: „Ich freue mich über jedes Tor, aber am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft. Wir wollten ein Zeichen setzen, dass wir oben mitspielen können.“

Ein Torjäger mit Instinkt

Wenn Bochno vor dem Tor steht, weiß er genau, was zu tun ist. Auf die Frage, wie er seine Treffer am liebsten erzielt, antwortet er knapp, aber eindeutig: „Meine Tore erziele ich am liebsten innerhalb des Sechzehners.“

Dort, wo es eng und hektisch wird, behält er die Ruhe. Seine Stärke liegt im richtigen Stellungsspiel, im Timing und in der Konzentration. Diese Effizienz macht ihn zu einer der gefährlichsten Waffen im Angriff der Meckenbeurener.

„Das familiäre Umfeld macht den Verein so besonders“

Über seinen Verein spricht Bochno mit spürbarem Stolz. „Vor allem das familiäre Umfeld und der gute Zusammenhalt sowohl auf als auch neben dem Platz“, beschreibt er. Beim TSV Meckenbeuren zählt nicht nur die Leistung, sondern das Miteinander.

Der Zusammenhalt innerhalb des Vereins zeigt sich im Training, bei Spielen – und weit darüber hinaus. „Hier unterstützt jeder jeden“, sagt der Stürmer, der auch spielender Co-Trainer in der ersten Mannschaft in der Bezirksliga ist. „Man spürt einfach, dass der TSV ein Verein ist, in dem man sich wohlfühlt.“

Ein Team, in dem jeder zählt

Einen Lieblingsspieler hat Bochno bewusst nicht: „Nein, alle im Team sind meine Lieblings(mit)spieler“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Für ihn steht die Gemeinschaft über allem. Jeder bringe etwas Eigenes mit, und genau das mache die Mannschaft so stark.

Zuhause im Sturmzentrum

Auf dem Platz fühlt sich der 32-Jährige ganz vorne am wohlsten. „Mittelstürmer“, antwortet er ohne Zögern auf die Frage nach seiner Lieblingsposition. „Da kann ich meine Stärken am besten einbringen und helfen, Spiele zu entscheiden.“

Seine Erfahrung und sein Torinstinkt machen ihn zu einem der Führungsspieler im Team – jemand, an dem sich die Jüngeren orientieren können.

„Wir wollen oben mitspielen und Spaß haben“

In der Kreisliga B1 Bodensee steht der TSV Meckenbeuren II derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Bochno hat klare Ziele für die laufende Saison: „Wir wollen bis zum Saisonende um die vorderen Plätze mitspielen und gemeinsam Spaß auf dem Platz haben.“

Der Spaß steht dabei ausdrücklich im Vordergrund – nicht als Gegensatz zum Ehrgeiz, sondern als Grundlage für Erfolg. „Nur wenn man Freude am Fußball hat, kann man auch gewinnen“, betont er.

Gesund bleiben – und der Mannschaft helfen

Für die Zukunft wünscht sich Bochno vor allem eines: „Ich möchte vor allem verletzungsfrei bleiben und wenn ich noch mit dem ein oder anderen Tor der Mannschaft helfen kann, freue ich mich.“

Seine Motivation ist nicht an Zahlen gebunden. Es geht ihm um Kontinuität, um Verlässlichkeit und um die Freude, Woche für Woche auf dem Platz zu stehen.

Wenn der Fußball mal ruht

Neben dem Fußball sucht Nikolas Bochno Ausgleich in der Ruhe. „Reisen und Angeln“, sagt er, wenn es um seine Hobbys geht. Diese Momente der Entschleunigung geben ihm Kraft für Training und Wettkampf – und zeigen, dass Leidenschaft und Gelassenheit sich nicht ausschließen müssen.

Ein Spieler, der vorangeht

Nikolas Bochno verkörpert, was Amateurfußball ausmacht: Leidenschaft, Teamgeist und Bodenständigkeit. Neun Tore in einem Spiel sind außergewöhnlich – doch das, was ihn wirklich auszeichnet, ist seine Haltung.

„Nach dem letzten Spiel hätte das ganze Team diese Ernennung verdient“, sagt er – und meint es genau so. Denn für ihn ist Fußball kein Einzelsport, sondern ein gemeinsames Erlebnis. Ein Satz, der ihn perfekt beschreibt – als Spieler, Mitstreiter und Mensch.