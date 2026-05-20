Niko Opper wird neuer Trainer in Bickenbach

Niko Opper wird ab der Saison 2026/27 Trainer bei der SKG Bickenbach. Mit Niko Opper konnte man Ende Mai endlich einen neuen Trainer für die kommende Saison präsentieren.

Der 34-jährige gebürtige Ober-Beerbacher, hat eine imposante Karriere als Spieler hinter sich. In der Jugend bei Bayer Leverkusen ausgebildet, ist der U17 Europameister aus dem Jahr 2009 über die Stationen Bayer Leverkusen, SV Babelsberg, Alemannia Aachen und Hessen Dreieich in der 3.Liga, Regionalliga und Hessenliga unterwegs gewesen.

Mit dem ehemaligen Eintracht-Profi Patrick Ochs betreibt er in Frankfurt eine Fußballschule. Nun will er den nächsten Schritt wagen und stellt sich als Trainer einer ambitionierten jungen Mannschaft in Bickenbach der nächsten Herausforderung.