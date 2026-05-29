Niko Neal wechselt zu Eintracht Kreuznach

Niko Neal, hier im grünen Trikot von Alemannia Waldalgesheim, wechselt von Basara zur Kreuznacher Eintracht. Foto: Werner

Bad Kreuznach. Niko Luciano Neal ist jüngster Neuzugang bei Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach. Der noch 22-jährige Außenspieler, der auf beiden Schienen und auch in der Offensive flexibel einsetzbar ist, kommt vom FC Basara Mainz an die Nahe. Nach der Ausbildung beim SV Gonsenheim wechselte Neal, der in Bingen zuhause ist, zu Alemannia Waldalgesheim. Hier leistete er ein FSJ ab, spielte für die Grün-Weißen in der Saison 2022/23 währenddessen 24mal in der Oberliga (5 Tore).

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Es folgte der Wechsel zum FC Optik Rathenow nach Brandenburg, wo auch Nikos älterer Bruder Shai Neal (jetzt TSV Schott Mainz) unter Vertrag stand. Hier kam er inklusive Pokal auf 20 Spiele (1 Tor). Zurück in der Heimat kickte Neal eine Saison lang für den FC Cosmos Koblenz und trug in 32 Einsätzen mit fünf Toren zum Aufstieg aus der Rheinlandliga in die Oberliga bei. Zurück in Mainz kam er beim FC Basara auf 24 Einsätze (12 von Beginn an, 4 Tore) in der Verbandsliga. Anfangs unumstrittener Stammspieler, kam der US-Staatsbürger im Saisonendspurt zumeist zu Kurzeinsätzen. Beim 3:3 im Finale gegen die Eintracht stand er jedoch wieder in der Startelf.