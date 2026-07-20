Niko Horvat unterschreibt Profivertrag bei Borussia

Horvat, der im belgischen Sankt Vith geboren ist, kam 2017 nach Gladbach und durchlief ab der U10 alle Nachwuchsteams. In der Saison 2024/25 lief der Mittelfeldspieler in insgesamt 14 Vor- und Hauptrundenspielen in der U17 DFB-Nachwuchsliga (3 Tore) auf und kam in allen vier Endrundenspielen zum Einsatz, dabei erzielte er insgesamt vier Tore, zwei weitere bereitete er direkt vor. Auch damit hatte Horvat großen Anteil an der B-Junioren-Meisterschaft.