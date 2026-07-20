Niko Horvat unterschreibt Profivertrag bei Borussia

Borussia Mönchengladbach hat ein weiteres Talent aus der eigenen Nachwuchs-Akademie mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Klub am Samstagvormittag mitteilte, hat der 18-Jährige einen bis zum 30. Juni 2028 datierten Lizenzspielervertrag unterschrieben.
„Niko ist ein technisch versierter Spieler, er verfügt über eine sehr gute Ballkontrolle und Spielintelligenz und nimmt dadurch großen Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. Als zentraler offensiver Mittelfeldspieler ist er mit seinem Spielstil und Scorerfähigkeiten in der Lage, Spiele zu entscheiden“, wird Nachwuchschef Mirko Sandmöller in der Miteilung des Klubs zitiert.
Horvat, der im belgischen Sankt Vith geboren ist, kam 2017 nach Gladbach und durchlief ab der U10 alle Nachwuchsteams. In der Saison 2024/25 lief der Mittelfeldspieler in insgesamt 14 Vor- und Hauptrundenspielen in der U17 DFB-Nachwuchsliga (3 Tore) auf und kam in allen vier Endrundenspielen zum Einsatz, dabei erzielte er insgesamt vier Tore, zwei weitere bereitete er direkt vor. Auch damit hatte Horvat großen Anteil an der B-Junioren-Meisterschaft.
„Umso mehr freuen wir uns, dass Niko, der bereits seit der U10 bei uns ist, seinen Weg bei Borussia fortsetzt, und wir ihn nun bei der Adaption an die Intensität im Profibereich begleiten werden“, sagte Sandmöller.
Aktuell bestreitet gemeinsam mit Dillon Berko, Fritz Fleck, Mathieu Nguefack, Edin Biber und Iaia Manco Danfa die Sommer-Vorbereitung bei den Profis. Die Mannschaft tritt am Samstag zu ihrem ersten Testspiel bei Oberligist Wuppertaler SV an. Auch für Mittelfeldspieler Horvat ist es eine Gelegenheit, bei Trainer Eugen Polanski für sich zu werben.
Noch ist der kroatische Junioren-Nationalspieler für die U19 spielberechtigt, eingeplant ist er in Gladbach jedoch in der anstehenden Saison für die U23 des Klubs. Dass ihm Borussias Verantwortliche jedoch noch mehr zutrauen, verdeutlichen sie nun mit dem ersten Profivertrag für Horvat.