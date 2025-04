Niko Becker hört auf: Neue Spielertrainer für TuS Rosenberg

Nach der ursprünglich vereinbarten Verlängerung seines Vertrages für die Saison 2025/26, informierte der langjährige Gebenbacher Niko Becker die Verantwortlichen Mitte März, dass er nun doch nicht bereit sei, in der nächsten Saison die Mannschaft zu coachen. Hauptgrund hierfür sind bisher ausgebliebene Neuzugänge sowie unterschiedliche Auffassungen im sportlichen Bereich.



Für die Verantwortlichen des TuS Rosenbergs galt es nach einer kurzen Sondierungphase schnellstens zu handeln, schließlich hing man Mitte März plötzlich völlig in der Luft. Nach guten Gesprächen mit dem zweiten geplanten Spielertrainer Jonas Dotzler (30), stand fest, dass er den eingeschlagenen Weg zusammen mit der Mannschaft auf jeden Fall weiter bestreiten will. Nun fehlte noch der zweite Part im ursprünglich angedachten Trainerduo. Hier fiel die Wahl schnell und einstimmig auf Dennis Kramer (33). Mit dem jahrelangen Torjäger des FC Amberg und bisherigen Spielertrainer des SV Hubertus Köfering führte man intensive und harmonische Gespräche. Schließlich war die Freude beim Kreisligisten groß, als man Vollzug melden konnte und das neue Top-Trainerduo Dotzler/Kramer feststand.



Der sportliche Leiter Manuel Röhrer äußerst sich zu den beiden Personalien wie folgt: „Nachdem wir Mitte März völlig überrumpelt wurden, waren wir uns trotz kleiner Zeitspanne immer einig, keine Notlösung auf der Trainerposition installieren zu wollen, sondern mit aller Macht zu versuchen, für Verein und Mannschaft eine Top-Lösung zu präsentieren. Dennis hat uns in den Gesprächen von Anfang an begeistert. Sowohl von seiner Expertise als Spieler und Trainer als auch im zwischenmenschlichen Bereich hat es sofort gepasst und somit war uns schnell klar, es auf jeden Fall finalisieren zu wollen. Der bisher als Co-Trainer fungierende Jonas ist seit Jahren im Verein und weiß deshalb ganz genau, wie die Mannschaft tickt. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, wie wertvoll er für uns sowohl in der Kabine als auch auf den Platz ist. Ssomit ist es für uns der logische Schritt, ihm das Amt des Spielertrainers anzuvertrauen.“



Und weiter: „Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir mit diesen beiden Personalien den Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt haben und blicken ab sofort wieder positiv in die Zukunft. Zum Schluss will ich noch einen großen Dank Richtung Jonas Dotzler loswerden. Es ist nicht selbstverständlich, sich nach den veränderten Gegebenheiten sofort zum TuS zu bekennen und gleichzeitig mitzuhelfen, einen solchen Top Mann wie Dennis Kramer als gleichberechtigten Spielertrainer und Nebenmann zu bekommen. Dafür hat er unseren Respekt verdient. Wir sind froh, ihn in Rosenberg zu haben“, schließt Röhrer seine Ausführungen.



Auch die beiden künftigen Spielertrainer des TuS Rosenberg kommen zu Wort. Jonas Dotzler gibt folgendes zu Protokoll: „Nach dem Ausscheiden von Niko und einigen guten Gesprächen war für mich schnell klar, dass ich auch trotz dieser Entscheidung nächste Saison gerne mit der Mannschaft und dem Verein weiterarbeiten möchte. Nach drei Jahren als Co-Spielertrainer ist es für mich jetzt genau die richtige Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Über die letzten Jahre ist hier eine homogene Mannschaft zusammengewachsen und für mich sind viele tolle Freundschaften entstanden. Somit ist es umso schöner, diese Chance in Rosenberg zu erhalten. Die Verpflichtung von Dennis als gleichgestellten Partner rundet die Sache perfekt ab. Wir sind auf einer Wellenlänge, was die persönliche Ebene aber auch den geplanten fußballerischen Werdegang angeht. Nun gilt es, das Beste aus der verbleibenden Saison herauszuholen und im Anschluss den Blick auf die kommende Spielzeit zu richten. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit und die neuen Aufgaben.“



Und auch Dotzlers künftiger Trainerpartner Dennis Kramer blickt der künftigen Zusammenarbeit mit Dotzler sowie der Aufgabe beim TuS Rosenberg sehr positiv entgegen. „Ich habe mich nach drei Jahren in Köfering entschlossen, mich zu verändern. Die Entscheidung fiel mir jedoch nicht leicht, ich habe viele schöne Erfahrungen machen können und tolle Leute kennengelernt. In den Gesprächen mit Rosenberg wurde schnell klar, welchen Weg der Verein gehen will. Es wird mit sehr viel Bereitschaft und Engagement gearbeitet. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft, in der ich wieder auf einige frühere Weggefährten treffe. Ein ausschlaggebender Punkt war für mich zudem die Zusammenarbeit mit Jonas. Wir sind sportlich und persönlich auf einer Wellenlänge und deshalb freue mich sehr, mit ihm im Team zu arbeiten“, so der 33-jährige ehemalige Landesliga-Stürmer. „Jetzt gilt es für mich aber noch den Klassenerhalt in Köfering zu sichern. Das ist mir eine Herzensangelegenheit.“