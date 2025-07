Niko Baum: "Mein erster Gedanke war: Das war's.“

Entgegen der ersten Prognose haben die Ärzte mir gesagt, dass es nun doch ein Riss des vorderen Kreuzbandes ist. Dazu habe ich noch zwei kleine Knochen gebrochen, jeweils einer am Unter- und am Oberschenkel. Man muss noch schauen, ob und wie man diese Brüche behandelt. Das Schlimme aber ist das Kreuzband.

Wie wird der Kreuzbandriss behandelt?

Ich werde mich einer Operation unterziehen müssen. Zunächst werde ich mir aber mehrere Meinungen von verschiedenen Ärzten einholen, so dass ich ein breiteres Bild habe, um mich entscheiden zu können, wie, wo und wann es operiert wird.

Wie hast Du die Szene gesehen?

Die Szene war an der Strafraumgrenze. Der Ball war in der Luft, ich wollte diesen zu meinem Mitspieler köpfen. Während der Landung habe ich eine kleine Berührung des Gegenspielers gemerkt, was mich aus der Balance gebracht hat. Das Fußgelenk blieb stabil, aber das Kniegelenk leider nicht. Ich habe direkt einen starken Schmerz gespürt.

Was war Dein erster Gedanke?

Das war's.

Wie geht es für Dich nach der Operation weiter?

Nach der OP werde ich das übliche Aufbauprogram für Kreuzbandrisse wahrnehmen. Die Physio ist dabei das A und O.

Trösten die vielen Genesungswünsche, die Dich sicher erreicht haben, ein wenig?

Mich haben tatsächlich sehr viele Genesungswünsche erreicht. Welche ich auch wirklich alle mit Freude gelesen habe. Dennoch wurde mir bei jeder Nachricht klarer, welch eine schlimme Verletzung ich da wieder erlitten habe. Mich rührt es echt zu Tränen. Und damit habe ich wirklich zu kämpfen.