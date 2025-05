Niklas Wurth: Loyalität ist sein Faustpfand

Sportfreunde Niederwenigern II – ASV Mettmann. Nein, trotz der 1:3-Niederlage des Tabellenzweiten Solingen 03 in Ronsdorf denkt beim Dritten Mettmann niemand ernsthaft an den Relegationsplatz – zumindest nicht im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft. Fakt ist: Nach der unverhofften Pleite der Klingenstädter schmolz der Vorsprung gegenüber dem ASV auf vier Zähler zusammen.

Wurth, in der Nähe der dortigen Sportplatzanlage aufgewachsen, hatte bis dahin in Sachen Fußball nichts anderes erlebt. „Der TV ist mein Stammverein. Dort habe ich gemeinsam mit vielen ebenfalls Fußball spielenden Freunden meine gesamte Fußball-Jugendzeit von den Bambini bis zu den A-Junioren verbracht. Ein Dorfverein eben, im besten Sinne“, blickt der „Goalie“auf eine ihn durch den tollen Zusammenhalt im Verein prägende Zeit zurück.

Im ersten Seniorenjahr (2022/23) stand ihm sportlich noch der jetzt beim SV 09/35 Wermelskirchen spielende Hannes Barth „im Weg“. In der Spielzeit darauf lief es besser. Mit Asterios Karagiannis wurde zwar ein neuer Torhüter mit Oberligaerfahrung verpflichtet, dennoch kam Wurth auf 15 Bezirksligaspiele. Sein Trainer (und Sportlicher Leiter) war Acar Sar. Zum Team zählten Ahmed Öztürk, Yusuf Kaya und Justin Lüdtke. Und dieses Quartett wechselte im vergangenen Juli gemeinsam in die Kreisstadt.

Angekommen im neuen Umfeld

„Dadurch war es einfacher in der neuen Umgebung Fuß zu fassen. Die Jungs, die schon dort waren, haben mich aber auch prima aufgenommen. Hier herrscht ein ähnlich familiäres Klima wie beim DTV. Und das ist mir schon wichtig. Nach so vielen Jahren in Dabringhausen war das ja ein besonderer Schritt, angeschobenen von Acar und Sebastian Pichura“, so Wurth, der hinzufügt: „Der ASV ist ein sportlich sehr ambitionierter Klub und mit anderen, besseren Strukturen als ich sie bisher kannte. Und vor allen Dingen mit einem sehr gut besetzten Kader – das war schon eine Herausforderung“, so der junge Torhüter im Rückblick. Der wollte andererseits aber auch einmal etwas anderes kennen lernen als „nur den Fußballkreis Remscheid“.

Die Rolle als Zweittorhüter hinter dem erfahrenen Semih Demirhat (34) ist dabei kein Problem. „Semih zählt zu den zwei, drei besten Torhütern in der Liga, da kann ich mir gerade in den Trainingseinheiten viel abgucken. Wir beide harmonieren, zusammen mit unserem Torwarttrainer Martin Schoberth, wirklich sehr gut.“ Bisher stand der junge Keeper in den Kreispokal-Begegnungen mit dem SC Sonnborn und Cronenberger SC zwischen den Pfosten. Am vergangenen Sonntag folgte beim 4:1 gegen Germania Wuppertal das Punktspiel-Debüt. Nun steht die nächste Bewährungsprobe an. Weitere dürften folgen, da Demirhat aus persönlichen Gründen zunächst einmal kürzer treten will.

Für Imad Omairat ist der Student für IT-Sicherheit/ Informationstechnik an der Ruhr-Universität in Bochum die Idealbesetzung: „Niklas ist nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich und von der Einstellung her für den ASV ein Glücksfall. Er weiß um seine Position, kann damit umgehen. Sehr positiv ist seine Loyalität gegenüber Semih und die Zusammenarbeit im Torwartteam.“