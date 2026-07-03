Niklas Wernet wechselt zur SG Prechtal/Oberprechtal

Die SG Prechtal/Oberprechtal präsentiert mit Niklas Wernet ihren dritten externen Neuzugang. Der talentierte Defensivspieler wechselt vom Nachbarn SV Biederbach zum künftigen Landesligisten.
Niklas durchlief sämtliche Jugendmannschaften der SG Oberes Elztal. In seinem letzten A-Jugendjahr führte er die Mannschaft als Kapitän an und stellte dabei bereits früh seine Führungsqualitäten unter Beweis. Nach überzeugenden Leistungen in seinem ersten Aktivenjahr wagt er nun den nächsten Schritt und schließt sich der SG Prechtal/Oberprechtal an.
Wir heißen Niklas herzlich willkommen und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen wird. Wir wünschen ihm einen guten Start sowie viel Erfolg und Freude im Trikot der SG Prechtal/Oberprechtal.