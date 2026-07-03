Niklas Wernet wechselt zur SG Prechtal/Oberprechtal

von links: Timo Hildbrand (Vorstand), Niklas Wernet, Sebastian Klausmann (sportlicher Leiter)

Die SG Prechtal/Oberprechtal präsentiert mit Niklas Wernet ihren dritten externen Neuzugang. Der talentierte Defensivspieler wechselt vom Nachbarn SV Biederbach zum künftigen Landesligisten.

Niklas durchlief sämtliche Jugendmannschaften der SG Oberes Elztal. In seinem letzten A-Jugendjahr führte er die Mannschaft als Kapitän an und stellte dabei bereits früh seine Führungsqualitäten unter Beweis. Nach überzeugenden Leistungen in seinem ersten Aktivenjahr wagt er nun den nächsten Schritt und schließt sich der SG Prechtal/Oberprechtal an.