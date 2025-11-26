Niklas Wendrel zeigt stolz seine Torjägerkanone (Mitte). – Foto: Fortuna Bottrop

Niklas Wenderel erhält für 53 Bezirksliga-Treffer die "Torjägerkanone" Der DFB ehrt mit Niklas Wenderel einen Spieler von Fortuna Bottrop, der in einer Spielzeit in der Bezirksliga 53 Tore erzielt hat.

In der vergangenen Woche gab es mit der finalen Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nicht nur für den deutschen Fußball insgesamt eine wichtige Nachricht, die von Leipzig aus ins Land ging. Es gab auch einen besonderen Moment für Niklas Wenderel, der vom DFB in der größten Stadt Sachsens offiziell mit der "Torjägerkanone für alle" für die abgelaufene Spielzeit ausgezeichnet wurde.

Ehrung auf großer Bühne Die Bilanz konnte sich aber auch wahrlich sehen lassen. 53 Tore erzielte der Angreifer von Fortuna Bottrop, zu dieser Zeit noch im Trikot des Lokalrivalen Rhenania Bottrop, in 33 Bezirksligaspielen. Für die Fortunen geht es nun in dieser Saison weiterhin in dieser Spielklasse auf Torejagd, nachdem sein altes Team durch seine Treffer den Sprung in die Landesliga geschafft hat. "Eine Marke, die weit über die Grenzen des Bottroper Amateurfußballs hinaus Aufmerksamkeit erregte. Zur Belohnung konnte Wenderdel seine Ehrung auf großer Bühne entgegennehmen, in der Halbzeitpause der Partie in der Arena, vor zehntausenden Zuschauern und live im TV", heißt es in der Mitteilung des Vereins auf der Homepage. Die Ehrung gab es zudem aus den Händen von Weltmeister Per Mertesacker.

