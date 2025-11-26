Niklas Wenderdel erhält für 53 Treffer die "Torjägerkanone"

In der vergangenen Woche gab es mit der finalen Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nicht nur für den deutschen Fußball insgesamt eine wichtige Nachricht, die von Leipzig aus ins Land ging. Es gab auch einen besonderen Moment für Niklas Wenderdel, der vom DFB in der größten Stadt Sachsens offiziell mit der "Torjägerkanone für alle" für die abgelaufene Spielzeit ausgezeichnet wurde.
Die Bilanz konnte sich aber auch wahrlich sehen lassen. 53 Tore erzielte der Angreifer von Fortuna Bottrop, zu dieser Zeit noch im Trikot des Lokalrivalen Rhenania Bottrop, in 33 Bezirksligaspielen. Für die Fortunen geht es nun in dieser Saison weiterhin in dieser Spielklasse auf Torejagd, nachdem sein altes Team durch seine Treffer den Sprung in die Landesliga geschafft hat. "Eine Marke, die weit über die Grenzen des Bottroper Amateurfußballs hinaus Aufmerksamkeit erregte. Zur Belohnung konnte Wenderdel seine Ehrung auf großer Bühne entgegennehmen, in der Halbzeitpause der Partie in der Arena, vor zehntausenden Zuschauern und live im TV", heißt es in der Mitteilung des Vereins auf der Homepage. Die Ehrung gab es zudem aus den Händen von Weltmeister Per Mertesacker.
Dort wird auch der Torjäger selbst zu seinem Erfolg zitiert: "Die Kanone hat für mich eine große Bedeutung und ist eine Bestätigung für die letzte Saison. Meine Gefühlslage ist eine Mischung aus Vorfreude und etwas Nervosität. Überwiegend ist es aber ein sehr positives Gefühl." Glückwünsche gab es bei der Rückkehr natürlich auch von seinem Team, wie zuvor auch schon für Emre Kilic, dem das für die Saison zuvor und auf der Ebene der Kreisliga A für Rot-Weiss Essen II gelungen war, mit ebenfalls unglaublichen 71 Treffern. Immerhin fünf Treffer hat Wenderdel auch für die laufende Spielzeit aktuell schon wieder auf seinem Konto.