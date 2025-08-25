Niklas Wein trifft siebenfach gegen SV Klein-Winternheim

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West fanden die Partien des vierten Spieltags etwas zerstreut im Verlauf der vergangenen Woche statt. Fünf Mannschaften sind noch punktverlustfrei, sechs Teams haben noch keine Zähler auf dem Konto.

Adrian Scherffius, der sportliche Leiter der TSVgg., berichtete: „Nach zweimaligem Zwei-Tore-Vorsprung für uns will ich nicht von einem unverdienten Sieg reden. Auch die gut spielenden Gäste aus Ober-Olm haben sich Chancen herausgespielt und ihre Tore gemacht. Alles in allem ein ordentliches Spiel beider Mannschaften, das dann ob der knappen Ergebnislage bis zum Abpfiff spannend geblieben ist.”

SG Gensingen/Grolsheim - FV Hassia Kempten 2:3 (1:0)

„In der ersten Halbzeit ist es uns auf dem Rasenplatz in Grolsheim schwergefallen, ins Spiel zu kommen. In der zweiten Hälfte konnten wir dann aber unsere Chancen nutzen”, fasste Christian Bernd, der sportliche Leiter der Hassia, kurz zusammen.

Tore: 1:0 Philip Michael Klee (15.), 1:1 Niklas Bernd (47.), 2:1 Adrian Senner (53.), 2:2 N. Bernd (60.), 2:3 Simon Leder (62.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus/Zeitstrafe für Christian Bernd (90.)

SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim - TSG Bretzenheim III 4:2 (2:0)

SG-Trainer Dilsad Özsoy sagte: „Das war ein wirklich schwieriges Spiel. Bretzenheim hat eine gute Mannschaft und wir haben uns lange sehr schwergetan. In der ersten Halbzeit hat uns in vielen Belangen das gewisse Etwas gefehlt und unser Gegner war deutlich griffiger. Dennoch sind wir in Führung gegangen. Das hat uns für die zweite Hälfte ein besseres Gefühl gegeben. Wir waren sodann besser im Spiel, konnten mehr Druck ausüben und uns dadurch einige Chancen kreieren. Am Ende bin ich sehr glücklich über diesen Sieg.”

Tore: 1:0 Kaan Tuncer (20., direkter Freistoß), 2:0 Julian Thomas Retterath (41.), 3:0 Tobias Enslinger (49.), 3:1 Jens Klöckner (64.), 4:1 Esmail Mahmoud (84.), 4:2 J. Klöckner (88.)

FV Budenheim II – Spvgg. Ingelheim II 2:6 (0:2)

Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein kommentierte: „Wir haben das Spiel nach 20 Minuten bereits souverän in unsere Richtung gebracht. Nach der Halbzeit hat Budenheim nochmal versucht, durch höheres Anlaufen ein paar Nadelstiche zu setzen. Die 10-Minuten-Strafe nach 50 Minuten für Budenheim hat sie sogar stärker gemacht. Kurz nach dem Ablauf der 10-Minuten-Strafe haben wir ebenfalls eine Zeitstrafe bekommen, die uns wiederum deutlich besser gemacht hat, und wir so innerhalb dieser zehn Minuten auf 5:0 erhöhen konnten. Anschließend war das Spiel entschieden. In der 90. Minute sind noch zwei ärgerliche Gegentore gefallen. Ein - in der Höhe - absolut verdientes Ergebnis.”

Tore: 0:1 Timo Nuß (14.), 0:2, 0:3 Justin Lüdgen (22., 64.). 0:4, 0:5 Kai Klumb (68., 69.), 1:5 Manuel Niemand (89., Strafstoß), 2:5 Johannes Rosenbauer (90.), 2:6 Christian Hack (90.+2), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karten Plus/Zeitstrafen für Manuel Niemand (52./FV Budenheim II) & Nils Mayer (65./Spvgg. Ingelheim II)

SV Alemannia Waldalgesheim II – SV Klein-Winternheim 7:6 (4:5)

„Zunächst nochmal ein großes Dankeschön an die Klein-Winternheimer, die zugestimmt haben, das Heimrecht zu tauschen, damit wir an unserem Kerbewochenende zuhause spielen können. Das Spiel selbst war eine reine Achterbahnfahrt. Fehler des Gegners wurden von beiden Mannschaften gnadenlos und effizient bestraft. Ein - am Ende - glücklicher Sieg für uns, der aber nur dadurch zustande gekommen ist, dass wir den wahrscheinlich besten Spieler der Liga in unseren Reihen haben”, so das Fazit von Max Heinen, dem Co-Trainer der Alemannia. Der Waldalgesheimer Niklas Wein sorgte mit seinen sieben Toren quasi im Alleingang für den Sieg der Hausherren, der am Kerbewochenende umso mehr geschmeckt haben dürfte.

Tore: 1:0 Niklas Wein (2.), 1:1 Enrico Gottwald (4.), 2:1 N. Wein (9.), 2:2 Marius Schwank (10.), 3:2 N. Wein (27.), 3:3 Philipp Zwirner (32.), 3:4 Samuel Paulus (38.), 3:5 Ivan Miocevic (40.), 4:5 N. Wein (45.), 4:6 P. Zwirner (54.), 5:6, 6:6, 7:6 N. Wein (58., 70., beides FE; 83.)

TSG Hechtsheim – VfL Fontana Finthen II 3:0 (1:0)

TSG-Trainer Dragutin Latincic äußerte sich wie folgt: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung – nur mit der Chancenauswertung nicht. Die Finther hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es doppelt so hoch ausgeht. Ich bin mega stolz darauf, wie intensiv und fokussiert die Jungs arbeiten, und freue mich, dass sie sich endlich für die Arbeit belohnt haben.”

Tore: 1:0 Dominic Aktas (3.), 2:0 Nadir Fenni Moutawakkil (75.), 3:0 D. Aktas (90.+2)

Spvgg. Dietersheim – SNK Bosnjak Mainz 6:0 (3:0)

„Ungefährdeter Sieg gegen einen arg gebeutelten Gegner. In den letzten 20 Minuten haben wir uns dem Gegner angepasst, sodass es ein lauer Sommerkick geworden ist. Ansonsten hätten wir noch drei, vier Tore mehr erzielen können. Guter Saisonstart als Aufsteiger. Zwei Spiele, zwei Siege. Was will man mehr?”, so Spvgg-Trainer Christoph Friedrich.

Tore: 1:0 Lukas Huppmann (15.), 2:0 Enis Alija (33.), 3:0, 4:0 Luis Ricardo Martins Rodrigues (39., 59.), 5:0 Karl Gresch (76.), 6:0 Martin Trägner (79.), Besondere Vorkommnisse: Zwei Gelbe Karten Plus/Zeitstrafen für Bosnjak Mainz (40., 82.)

TSG Heidesheim – FC Fortuna Mombach II 5:0 (5:0)

TSG-Sportdirektor Tobias Scholles teilte mit: „Wir haben trotz einiger Ausfälle eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und uns in der ersten Halbzeit auch in der Höhe mit fünf Toren belohnt. In der zweiten Hälfte mussten wir aufgrund weiterer Ausfälle etwas durchwechseln, konnten aber die Null halten und sind immer wieder gefährlich vor das Tor gekommen. Ein Mombacher Spieler hat sich in der ersten Halbzeit am Fuß so schwer verletzt, dass er vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Wir wünschen auf diesem Wege schnelle und gute Genesung!”

Tore: 1:0 Patric Mikel Fricke (9.), 2:0 Marius Esser (22.), 3:0, 4:0, 5:0 P. M. Fricke (26., FE; 38.; 44.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus/Zeitstrafe für Marc Blechschmidt (FC Fortuna Mombach II) wegen Ballwegschießens (33.)