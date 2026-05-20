Niklas Wall rückt beim FV Lörrach-Brombach zu den Aktiven auf

Niklas Wall (links) und FVLB-Sportchef Antonio Ratto | Foto: FVLB

Der FV Lörrach-Brombach wird mit Niklas Wall einen weiteren Akteur aus dem eigenen Nachwuchs zur kommenden Saison in den Aktivbereich hochziehen. "Dort möchte er sich sportlich beweisen bzw. fußballerisch weiterentwickeln. Niklas ist ein Eigengewächs aus dem Talentschuppen des FVLB und kann im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Er verfügt über eine gute Schusstechnik, ist ehrgeizig, diszipliniert und kopfballstark", teilte der Landesligist mit. "Parallel zum Fußball beginnt Niklas, der im Juli 19 Jahre alt wird, ein Studium. Dennoch möchte er, je nach Verfügbarkeit, im Aktivbereich zum Einsatz kommen."