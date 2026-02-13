Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Niklas von Aschwege bleibt am Küstenkanal
Defensivspieler verlängert vorzeitig bis 2028 und setzt Zeichen der Verbundenheit
Der SSV Jeddeloh treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat den Vertrag mit Niklas von Aschwege vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 27-jährige Verteidiger bleibt dem Regionalligisten damit bis zum Sommer 2028 erhalten – ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Identifikation.
Rückkehr mit Wirkung
Seit seiner Rückkehr im Winter des vergangenen Jahres ist der gebürtige Edewechter wieder eine feste Größe im Team. Von Aschwege zählt nicht nur zu den Stammspielern, sondern übernimmt auch Verantwortung innerhalb der Mannschaft. Mehr als 150 Pflichtspiele hat er bereits für den SSV absolviert, zeitweise führte er das Team sogar als Kapitän auf das Feld.
Seine Verwurzelung in der Region und die enge Bindung zum Verein verleihen seiner Rolle zusätzliches Gewicht. Auf und neben dem Platz gilt er als stabilisierender Faktor.
Bekenntnis zum Heimatverein
Der Verteidiger selbst sieht in der Vertragsverlängerung eine bewusste Entscheidung für Kontinuität: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung. Der SSV ist mein Heimatverein, hier fühle ich mich extrem wohl. Ich habe schnell gemerkt, dass meine Entscheidung zur Rückkehr die richtige war. Ich möchte weiter Verantwortung übernehmen und mit der Mannschaft erfolgreich Fußball spielen.“
Auch sportlicher Leiter Olaf Blancke unterstreicht die Bedeutung der Personalie: „Aschi ist ein absoluter Führungsspieler, der sportlich wie menschlich sehr gut zu uns passt. Er identifiziert sich mit dem Verein und der Region und gibt der Mannschaft auf und neben dem Platz Stabilität. Umso mehr freut es uns, dass wir langfristig mit ihm planen können.“
Zeichen für Stabilität
Mit der vorzeitigen Verlängerung bindet der SSV Jeddeloh eine zentrale Figur langfristig an den Verein. In einer Phase sportlicher Entwicklung setzt der Club damit ein deutliches Signal: Kontinuität und regionale Identifikation bleiben tragende Säulen der Mannschaftsplanung.