Niklas von Aschwege bleibt am Küstenkanal

Rückkehr mit Wirkung Seit seiner Rückkehr im Winter des vergangenen Jahres ist der gebürtige Edewechter wieder eine feste Größe im Team. Von Aschwege zählt nicht nur zu den Stammspielern, sondern übernimmt auch Verantwortung innerhalb der Mannschaft. Mehr als 150 Pflichtspiele hat er bereits für den SSV absolviert, zeitweise führte er das Team sogar als Kapitän auf das Feld. Seine Verwurzelung in der Region und die enge Bindung zum Verein verleihen seiner Rolle zusätzliches Gewicht. Auf und neben dem Platz gilt er als stabilisierender Faktor.

Bekenntnis zum Heimatverein Der Verteidiger selbst sieht in der Vertragsverlängerung eine bewusste Entscheidung für Kontinuität: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung. Der SSV ist mein Heimatverein, hier fühle ich mich extrem wohl. Ich habe schnell gemerkt, dass meine Entscheidung zur Rückkehr die richtige war. Ich möchte weiter Verantwortung übernehmen und mit der Mannschaft erfolgreich Fußball spielen.“ Auch sportlicher Leiter Olaf Blancke unterstreicht die Bedeutung der Personalie: „Aschi ist ein absoluter Führungsspieler, der sportlich wie menschlich sehr gut zu uns passt. Er identifiziert sich mit dem Verein und der Region und gibt der Mannschaft auf und neben dem Platz Stabilität. Umso mehr freut es uns, dass wir langfristig mit ihm planen können.“