Niklas Ruf: "Ich fühle mich aktuell einfach sehr wohl auf dem Platz" Der Angreifer macht in dieser Saison dort weiter, wo er in der vergangen Spielzeit aufgehört hat

Niklas Ruf ist nach der ersten Saisonhälfte einer der besten Offensivspieler der Kreisliga A2 Oberschwaben. Der 24-jährige Stürmer der SG Äpfingen/Baltringen steht nach 16 Spielen bei 21 Treffern und belegt damit Platz zwei der Torjägerliste. Bereits in der vergangenen Saison hatte Ruf mit 31 Toren aus 25 Spielen seine außergewöhnliche Abschlussstärke unter Beweis gestellt und die Torjägerkanone nur um einen Treffer verpasst.

„Ich fühle mich aktuell einfach sehr wohl auf dem Platz“, sagt Ruf über seine Form. Entscheidend sei dabei nicht allein die eigene Verfassung, sondern das Zusammenspiel: „Die Mannschaft unterstützt mich super, und wir harmonieren vorne richtig gut.“ Dass er konstant liefern konnte, führt er auch auf körperliche Faktoren zurück. „Außerdem war ich in der Hinrunde eigentlich immer fit und bekomme auch viele Chancen, die ich gut nutzen konnte. Am Ende ist Fußball aber immer ein Teamsport – ohne die Mithilfe meiner Mitspieler würde diese Statistik nicht so gut ausfallen.“



Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund „Natürlich ist das eine Zahl, die man im Hinterkopf hat“, sagt Ruf mit Blick auf die 31 Tore aus der Vorsaison. Vorrang habe jedoch anderes: „Wichtig ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und Punkte holen.“ Seine Rolle definiert er klar über den Nutzen fürs Team: „Da ist mein Ziel eher, die Mannschaft mit meinen Toren und Vorlagen zu unterstützen.“ Dass Tore zum Berufsbild gehören, blendet er nicht aus: „Aber als Stürmer ist es ja auch meine Aufgabe, die Tore zu machen ;)“.



Besondere Spiele und prägende Momente

Vier Tore in einer Partie seien außergewöhnlich, sagt Ruf über den Viererpack gegen Seekirch, relativiert jedoch: „Das Spiel war aber jetzt nicht so besonders an sich. In diesem Spiel war es eher wichtig, nach dem vergebenen Elfmeter nicht den Kopf hängen zu lassen und einfach weiter zu machen.“ Nachhaltiger in Erinnerung geblieben sei eine Partie aus der Vorsaison: „Das Spiel gegen Alberweiler/Assmanshardt in der letzten Saison war dahingegen eher besonders.“ Der Spielverlauf hatte Seltenheitswert: „Da haben wir ein 3:0 zu einem 3:5 gemacht und da konnte ich 4 Tore in 13 Minuten erzielen. Dieser Sieg hat der Mannschaft sehr gut getan.“



Schwankende Ergebnisse trotz starker Quote Trotz der individuellen Zahlen rangiert die SG Äpfingen/Baltringen zur Winterpause mit 31 Punkten aktuell nur auf Rang fünf. Das jüngste 4:4 gegen den FV Neufra nach eigener 3:0-Führung steht sinnbildlich für die Schwankungen. "Uns fehlt aktuell ein bisschen die Konstanz. In manchen Spielen machen wir es uns selbst zu schwer und lassen einfache Punkte liegen", sagt Ruf. Entscheidend seien Details: „Dazu gehören oft auch dumme und vermeidbare Fehler.“ Die Perspektive bleibt dennoch optimistisch: „Wenn wir es schaffen, über 90 Minuten konzentriert zu bleiben bin ich überzeugt, dass wir schnell wieder oben angreifen können.“



