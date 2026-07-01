+++NIKLAS ROLOFF VERLÄSST TSV+++

Es fällt uns schwer, euch mitteilen zu müssen, dass Niklas Roloff (30) nochmal eine neue Herausforderung suchen möchte. Nach 10 Jahren im Verein, verlässt der Defensivspieler die 1. Herren und möchte zum Nachbarn vom TSV Oerel-Barchel wechseln. "Rollo" kam damals vom TuS Nieder Ochtenhausen zum TSV und war über den Zeitraum nicht mehr aus dem Team wegzudenken. Er entwickelte sich zu einem echten Führungsspieler und war auch in den letzten Jahren Kapitän des Teams. Er wird eine Lücke hinterlassen und wird uns fehlen.

Vielen Dank für 10 tolle Jahre, Rollo. Wir werden dich vermissen. Wir sehen uns ja trotzdem 2x in der nächsten Saison wieder. Du bist immer herzlich willkommen bei unserem TSV.