Niklas Postels verstärkt Torwart-Team beim FC Ostereistedt/Rhade

Zur neuen Saison verstärkt sich das Team auf der Torhüterposition: Niklas Postels wechselt vom Bade SC und wird künftig zwischen den Pfosten stehen. Das verkündete der Tabellendritte der ersten Kreisklasse Nord via Instagram..

Der Keeper sieht den Wechsel als große Chance: Er möchte „nochmal neu angreifen und zeigen, was er kann“, insbesondere, weil er wieder regelmäßig im Tor stehen wird. Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren vor allem die gemeinsamen sportlichen Ziele, „nochmal oben anzugreifen“.

Auf dem Platz bringt Postels nicht nur starke Reflexe mit, sondern auch eine besondere Mentalität. Selbst beschreibt er sich als „geistesgestört und geil“ und will vor allem schnell im neuen Umfeld ankommen und „mit uns Punkte holen“.