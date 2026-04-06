Niklas Postels verstärkt Torwart-Team beim FC Ostereistedt/Rhade

Zur neuen Saison verstärkt sich das Team auf der Torhüterposition: Niklas Postels wechselt vom Bade SC und wird künftig zwischen den Pfosten stehen. Das verkündete der Tabellendritte der ersten Kreisklasse Nord via Instagram..
Der Keeper sieht den Wechsel als große Chance: Er möchte „nochmal neu angreifen und zeigen, was er kann“, insbesondere, weil er wieder regelmäßig im Tor stehen wird. Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren vor allem die gemeinsamen sportlichen Ziele, „nochmal oben anzugreifen“.
Auf dem Platz bringt Postels nicht nur starke Reflexe mit, sondern auch eine besondere Mentalität. Selbst beschreibt er sich als „geistesgestört und geil“ und will vor allem schnell im neuen Umfeld ankommen und „mit uns Punkte holen“.
Mit seinen Qualitäten als Elfmeterkiller sorgt er zudem für zusätzliche Sicherheit im Tor und bringt auch die nötige Lautstärke ins Spiel. Seinen ersten Eindruck vom Team schildert er durchweg positiv. Trotz weniger bekannter Gesichter sei die Stimmung von Beginn an offen und gut gewesen.
Mit der Verpflichtung von Niklas Postels setzt der Verein früh ein Zeichen für die kommende Saison und gewinnt einen motivierten Torhüter hinzu. Aktuell spielt Postels für den SC Bade in der zweiten Kreisklasse, wurde dort jedoch zuletzt immer auf dem Feld eingesetzt.