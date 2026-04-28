Niklas Papen verlängert bei BW Papenburg

– Foto: Kevin Baranowski

Der SC Blau-Weiß Papenburg treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann eine weitere wichtige Vertragsverlängerung vermelden. Wie der Verein über seine sozialen Kanäle bekanntgab, bleibt Niklas Papen auch über den Sommer hinaus Teil der Mannschaft.

„Wir freuen uns euch die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison bekannt geben zu dürfen“, teilte der Verein mit. Papen habe „seinen Vertrag für die Saison 2026/2027 unterschrieben“ und werde damit weiterhin für die Blau-Weißen auflaufen.

Der 32-Jährige kam 2018 vom damaligen Bezirksligisten Surwold und ist seitdem wichtiger Bestandteil bei den Blau-Weißen. Papen kommt auf zehn Einsätze in der Oberliga sowie 142 Partien in der Landesliga. Dabei traf er 28 Mal und bereitete 26 Treffer vor. In der laufenden Saison stand Papen in allen seiner 23 Partien in der ersten Elf und war an fünf Treffern direkt beteiligt.