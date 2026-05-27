Niklas Opitz wechselt zum FC Sülbeck/Immensen

– Foto: Lea Bindewald

Der FC Sülbeck/Immensen hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Niklas Opitz wechselt vom FC Auetal zum Bezirksligisten und möchte sich künftig „eine Liga höher in der Bezirksliga beweisen“.

Der 25-Jährige blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim FC Sülbeck/Immensen. „Ich habe auf jeden Fall richtig Bock mich der Herausforderung zu stellen und freue mich, dass es bald los geht!“, sagte Opitz nach seinem Wechsel.

Mit der Verpflichtung sichert sich der Verein einen motivierten Neuzugang für die kommende Spielzeit, die dann in der Bezirksliga stattfinden wird. Noch hat Sülbeck/Immensen zwei offene Partien in der Landesliga.