Niklas Niestädt wird neuer Trainer beim FSV Hesedorf/Nartum Spieler wird zum Chefcoach

Damit wechselt der bisherige Spieler des FSV an die Seitenlinie und übernimmt den Kreisligisten ab sofort als Trainer. Niestädt lässt dabei die eigene Spielerkarriere vorerst ruhen und konzentriert sich bis zum Sommer auf die Trainertätigkeit. Ihm zur Seite steht der bisherige Co-Trainer Jonas Bohling.

Der 31-Jährige Niestädt kann bereits Erfahrungen als Trainer vorweisen, so coachte er Jugendmannschaften beim JFV Rotenburg. Als Spieler ist "Bomber" ein echtes Urgestein in Hesedorf und Nartum und hält dem FSV, bis auf ein kurzer Intermezzo beim VfL Visselhövede, die Treue.

In nur wenigen Wochen startet er mit seinem Team in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga. Am 12. März 2023 gibt Niestädt dann beim Heimspiel gegen Helvesiek sein Debüt an der Seitenlinie.