Niklas „Nickel“ Albers trifft für den TSV Apensen

Niklas Albers spielt seine sechste Saison für den TSV Apensen II. Keine verlief bislang so erfolgreich wie die aktuelle, weder als Team noch für ihn persönlich. In neun Partien gelangen ihm bislang elf Treffer und drei Assists.

Zuletzt schoss "Nickel" beim 6:2 in Estorf allein drei Tore. "Es läuft bei mir so gut, weil wir eine Mannschaft geworden sind. Vor der letzten Saison kam eine halbe U19 hinzu, da mussten wir uns erst finden. Jetzt sind wir eine Einheit. Das puscht. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Da muss sich jeder richtig reinhauen", sagt der HSV-Fan.

Albers spielte bis auf das erste Herrenjahr, als er für den TuS Harsefeld II in der Kreisliga auflief, immer beim TSV Apensen. Aktuell steht der TSV auf Platz zwei der 1. Kreisklasse. Der Aufstieg ist machbar, aber kein Muss. "Das Potenzial hätten wir", sagt der 25-Jährige. Sein Trainer Peter Steffens, der ihn schon in der JSG trainierte, sagt: "Er ist eine absolute Stimmungskanone." Der Spaß kann also weitergehen.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballfeld?

Das war der Landesliga-Titel mit der U19 der JSG Apensen/Harsefeld. Ein schöner Abschluss meiner Jugendzeit.