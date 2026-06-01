Niklas Nack verstärkt Altengammes Zentrum

Neue Transfers in Hamburg. – Foto: Andreas Santner

Der SV Altengamme hat den zweiten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Niklas Nack wechselt von Uhlenhorst-Adler zum SVA und soll das Mittelfeld des Landesligisten verstärken.

Altengamme hatte in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Hansa lange im oberen Bereich mitgespielt und am Ende Rang drei belegt. Entsprechend richtet sich der Blick nun frühzeitig auf die neue Spielzeit, in der der Kader weiter gezielt ergänzt werden soll.

Nack ist im Zentrum zuhause und bringt nach Vereinsangaben vor allem Spielübersicht und Einsatzbereitschaft mit. Genau diese Eigenschaften sollen der Mannschaft von Trainerteam und Verantwortlichen zusätzliche Stabilität und neue Impulse geben.