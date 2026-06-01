Niklas Nack verstärkt Altengammes Zentrum

Der SV Altengamme hat den zweiten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Niklas Nack wechselt von Uhlenhorst-Adler zum SVA und soll das Mittelfeld des Landesligisten verstärken.
Altengamme hatte in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Hansa lange im oberen Bereich mitgespielt und am Ende Rang drei belegt. Entsprechend richtet sich der Blick nun frühzeitig auf die neue Spielzeit, in der der Kader weiter gezielt ergänzt werden soll.
Nack ist im Zentrum zuhause und bringt nach Vereinsangaben vor allem Spielübersicht und Einsatzbereitschaft mit. Genau diese Eigenschaften sollen der Mannschaft von Trainerteam und Verantwortlichen zusätzliche Stabilität und neue Impulse geben.
Der Verein begrüßte den Zugang mit deutlichen Worten: „Herzlich willkommen beim SV Altengamme, Niklas! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.“
Für Altengamme ist der Transfer ein weiterer Baustein in der Kaderplanung. Nach einer starken Saison soll die Mannschaft weiterentwickelt werden - und Nack soll im Mittelfeld dabei helfen, die nächsten Schritte zu gehen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: