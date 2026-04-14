Niklas Meyer verlängert beim SSV Kästorf!

– Foto: Tara Düsterhöft

Der SSV Kästorf kann auch in Zukunft auf Niklas Meyer bauen. Der Spieler hat seinen Vertrag verlängert und wird somit auch in der Saison 2026/27 weiterhin das Trikot des Landesligisten tragen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Die Verlängerung unterstreicht den starken Zusammenhalt innerhalb des Teams und die Identifikation mit dem Verein. Meyer spielte 83 Mal in den vergangenen drei Saisons in der Landesliga und auch in der laufenden Saison stand er schon wieder 21 Mal auf dem Feld (17 Mal von Beginn an). Dabei steuerte er einen Treffer bei.

Meyer selbst betont die besondere Verbindung zum Klub und erklärt seine Entscheidung: „Der Verein ist für mich in den letzten Jahren zu einer echten Heimat geworden – sowohl sportlich als auch menschlich. Besonders das Vertrauen des Staffs, Teams und des Umfelds bedeutet mir viel.“