Niklas Meyer: Offensivpower für RW Walldorf

Walldorf. Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mit dem 23 Jahre alten Stürmer Niklas Meyer, der zurzeit bei Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) spielt, „kommt Offensivpower und viel Erfahrung aus verschiedenen Ligen zu uns“, so Sportlicher Leiter Bastian Eisert über den bei Susgo Offenthal und den Offenbacher Kickers ausgebildeten Spieler. Und gerade einen Außenstürmer habe der SV Rot-Weiß noch gesucht.
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Meyer ist der zweite Neuzugang nach Max Grün (Viktoria Aschaffenburg), der als spielender Torwarttrainer verpflichtet wurde. Trainiert werden die Walldorfer kommende Saison von Sascha Volk und Taner Yalcin als gleichberechtigtes Trainergespann.
Bei Wormatia Worms kommt Meyer bislang auf 25 Einsätze und fünf Tore. Bei seiner ersten Station im Seniorenbereich indes, Viktoria Aschaffenburg, traf er zwölf Mal bei 103 Einsätzen in der Regionalliga Bayern. Nach seinen vier Jahren in Aschaffenburg schloss sich der gebürtige Langener für ein fünfmonatiges Intermezzo dem damaligen Hessenligisten FC Bayern Alzenau an (zwei Tore), ehe ehe er im Sommer 2025 weiter nach Worms zog.
Die Walldorfer Verbandsliga-Mannschaft (U23) übernimmt zur neuen Spielzeit Thomas Kaltsounis, bislang Trainer der RWW-U19 zusammen mit dem scheidenden Christian Bader (er geht zum Verbandsligisten SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt). Neuer U19-Coach wird dann Florian Gross, der aus der U18 des SV Rot-Weiß aufrückt.
Die Beförderung von Kaltsounis zum künftigen U23-Trainer sieht Eisert als „logische Konsequenz“ dessen, was der Coach bislang in Walldorf geleistet hat. Außerdem kenne er die Nachwuchsspieler, die den Großteil der U23 bilden. Der 47-Jährige ist seit 2022 bei RWW. In dieser Zeit hat Kaltsounis zunächst als Co-Trainer gearbeitet. In dieser Rolle wirkte der ehemalige Abwehrspieler – in der damaligen Oberliga Hessen spielte er bei Kickers Offenbach II und beim SV Bernbach – an den Meisterschaften der U18 (Gruppenliga) und der U19 (Verbandsliga) mit. In dieser Saison führte Kaltsounis zusammen mit Bader die U19 zum Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Vor seiner Walldorfer Zeit war er im Nachwuchsbereich der Offenbacher Kickers und der SG Rosenhöhe Offenbach (jeweils U17-Hessenliga) tätig.