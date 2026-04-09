Niklas Meyer: Offensivpower für RW Walldorf

Die Walldorfer Verbandsliga-Mannschaft (U23) übernimmt zur neuen Spielzeit Thomas Kaltsounis, bislang Trainer der RWW-U19 zusammen mit dem scheidenden Christian Bader (er geht zum Verbandsligisten SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt). Neuer U19-Coach wird dann Florian Gross, der aus der U18 des SV Rot-Weiß aufrückt.

Die Beförderung von Kaltsounis zum künftigen U23-Trainer sieht Eisert als „logische Konsequenz“ dessen, was der Coach bislang in Walldorf geleistet hat. Außerdem kenne er die Nachwuchsspieler, die den Großteil der U23 bilden. Der 47-Jährige ist seit 2022 bei RWW. In dieser Zeit hat Kaltsounis zunächst als Co-Trainer gearbeitet. In dieser Rolle wirkte der ehemalige Abwehrspieler – in der damaligen Oberliga Hessen spielte er bei Kickers Offenbach II und beim SV Bernbach – an den Meisterschaften der U18 (Gruppenliga) und der U19 (Verbandsliga) mit. In dieser Saison führte Kaltsounis zusammen mit Bader die U19 zum Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. Vor seiner Walldorfer Zeit war er im Nachwuchsbereich der Offenbacher Kickers und der SG Rosenhöhe Offenbach (jeweils U17-Hessenliga) tätig.