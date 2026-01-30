Niklas Maas nach langer Ausfallzeit heiß aufs Torschießen

Wenn am Sonntag für den TuS Xanten um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf die Rückrunde in der Bezirksliga beginnt, gibt es mit Niklas Maas einen Spieler, der nach weit über einem Jahr Pause Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz hat.
Niklas Maas zählt garantiert zu den „gefühlten Zugängen“, von denen unlängst der Sportliche Leiter Frank Ingendahl sprach. Im September 2024, also vor rund 16 Monaten, zog er sich im Spiel gegen den TuS Asterlagen einen Mittelfußbruch zu – eine Verletzung, die im Schnitt vielleicht drei oder vier, manchmal fünf Monate Auszeit bedeutet. Bei dem heute 29-jährigen Stürmer nicht, denn neben der Verletzung gab es noch eine Verkettung ärgerlicher Umstände.
„Im Krankenhaus haben sie seinerzeit trotz Röntgens den Bruch nicht erkannt, gingen von einer leichteren Verletzung aus“, berichtet Maas. Als dann aber nach mehreren Wochen keine Besserung einsetzte, ließ er sich ein MRT verordnen. „Doch solche Untersuchungen sind immer mit Wartezeit verbunden“, weiß er nun aus leidvoller Erfahrung. Als das MRT dann endlich durchgeführt worden und der Bruch erkannt war, griff die erste Heilungsmethode nicht richtig. Weitere Untersuchungen, weitere Behandlungen von Blutegel-Therapie bis zu Bestrahlung – in den vergangenen 15 Monaten hat Maas deutlich mehr Zeit in Praxen und Wartezimmern verbracht als auf dem Sportplatz. Bezirksliga ist eben kein Profifußball, wo die Spieler alle schnell und sofort behandelt werden.
Ende des Sommers schließlich war der Fuß so weit wieder in Ordnung, dass sportliche Belastungen möglich waren. Aber „da stand dann ein lange geplanter Urlaub in Asien an“, sagt Maas, und so „habe ich mit dem Training im November wieder gestartet.“ Zunächst nur Lauftraining, aber als keine Beschwerden auftraten, der Körper gut reagierte, konnte Maas endlich wieder vor den Ball treten, mit dem Team trainieren. „Ich bin wieder voll einsatzfähig, habe ja auch in zwei Testspielen wieder mitgekickt.“
Nun hofft er, dass seine Leistung in der Sturmspitze, wo er sich auch als Wandspieler sieht, also Anspielstation, die den Ball auch für die nachrückenden Mannschaftskameraden festmacht, Mirco Dietrich gefallen hat. „Ich hoffe, dass ich den Trainer soweit überzeugen konnte, dass er mich am Sonntag in die Startelf stellt“, sagt Maas.
Für Gerrit Jenowsky dürfte das wohl nichts werden, wobei Maas gesteht, dass er beruflich bedingt am letzten Training nicht teilnehmen konnte und nicht weiß, ob der Kapitän wieder dabei war. „Aber er kann sich und sollte sich vielleicht noch schonen, die Verletzung ausheilen lassen“, verspricht er, dass die Mannschaft für ihren Spielführer mitkämpfen wird.
Von dem neuen Coach ist Maas überzeugt. „Er ist sehr kommunikationsstark“, lobt er Dietrich, „er macht einen bombastischen Job, quatscht mit den Jungs und erklärt gut, genau das, was wir als Mannschaft brauchen.“ Hinsichtlich des Gegners Alemannia Pfalzdorf zeigt er sich vorsichtig optimistisch. Das Hinspiel endete seinerzeit torlos, aber „wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir das schaffen und die Punkte behalten“, so Maas.
Die Pfalzdorfer kämen über den Kampf, entsprechend müsse der TuS dagegenhalten, dann sollten die drei Punkte am Fürstenberg bleiben und der Gast entsprechend in der Tabelle auf dem Weg aus dem Keller bereits überholt werden.
