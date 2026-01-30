Niklas Maas nach langer Ausfallzeit heiß aufs Torschießen

Von dem neuen Coach ist Maas überzeugt. „Er ist sehr kommunikationsstark“, lobt er Dietrich, „er macht einen bombastischen Job, quatscht mit den Jungs und erklärt gut, genau das, was wir als Mannschaft brauchen.“ Hinsichtlich des Gegners Alemannia Pfalzdorf zeigt er sich vorsichtig optimistisch. Das Hinspiel endete seinerzeit torlos, aber „wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir das schaffen und die Punkte behalten“, so Maas.

Die Pfalzdorfer kämen über den Kampf, entsprechend müsse der TuS dagegenhalten, dann sollten die drei Punkte am Fürstenberg bleiben und der Gast entsprechend in der Tabelle auf dem Weg aus dem Keller bereits überholt werden.

