Niklas Kölle krönt Familienglück mit Doppelpack

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat in der 3. Liga ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 5:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 überzeugten die Spatzen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Im Mittelpunkt stand Doppeltorschütze Niklas Kölle, der wenige Tage nach der Geburt seines Kindes einen ganz besonderen Abend erlebte.

Trotz der frühen Dominanz blieb die Partie nicht frei von kritischen Momenten. „Die zwei Chancen waren natürlich hundertprozentige. Da kannst du auf jeden Fall noch ein, zwei Tore fangen. Da müssen wir dann schon schauen, dass wir gut stehen“, analysierte Chessa rückblickend.

Bereits in der 14. Minute brachte Dennis Chessa die Gastgeber in Führung. „Läuft gerade sehr schön. Freut mich natürlich, das ich wieder treffen konnte und dass wir das Spiel gewonnen haben. Vor allem war ein wichtiger Sieg“, erklärte Chessa nach der Partie zum zweiten Treffer in Folge. Die Freude währte zunächst nur kurz: Nur vier Minuten später glich Schweinfurt durch Adam Endres aus. Doch die Ulmer Antwort folgte prompt, Niklas Kölle stellte bereits in der 20. Minute den alten Abstand wieder her.

Kölle mit doppeltem Glück

Für Kölle selbst war es ein Abend voller Emotionen. Unter der Woche Vater geworden, krönte er seine Leistung mit einem Doppelpack. „Danke. Könnte man sich daran gewöhnen. Perfekt“, sagte er lächelnd zu den Glückwünschen. Über das Spiel meinte er: „Ich glaube, wir haben trotzdem ganz gute Spielanlagen gehabt. Wir waren ein bisschen konteranfällig. In der zweiten Halbzeit haben wir das ganz gut umgesetzt. Haben dann noch mal ein, zwei Mal Glück mit dem Pfosten. Dafür haben wir dann auch Christian im Tor, dass er uns auch mal ein, zwei fiese Dinger raushält.“

Mit Blick auf die jüngsten positiven Ergebnisse sprach Kölle von einem spürbaren Effekt: „Fussball ist das manchmal einfach so, dass ein bestimmter Impuls Mechanismen im Fussball freisetzt. Und das ist bei uns im Moment so. Wir spielen auch guten Fussball und bringen die nötigen Ergebnisse. Deswegen kann man sagen, dass der Trainereffekt bei uns positiv gewirkt hat.“

Für den Angreifer war es der zweite Doppelpack in seiner Karriere: „Ich habe ein internes Bruderduell. Da führt mein Bruder noch mit ein paar Scorern. Deswegen muss ich jetzt mal langsam anfangen nachzulegen. Da habe ich, glaube ich, heute ganz gut mit angefangen.“



Zur Frage ob er heute noch ein bisschen feieren wird, sagte er folgendes: "Ich versuche jetzt gleich schnell zu duschen. Dann schnell heim. Das ist meine persönliche Party: Wenn ich die Kleine, meine Frau und den Hund wieder in den Armen habe, das reicht mir dann."

Löder, Röser und die neue Freiheit

Auch Elias Löder trug sich in die Torschützenliste ein und erzielte in der 73. Minute das 3:1. Fünf Minuten später sorgte erneut Kölle für die Vorentscheidung, ehe Lucas Röser in der Schlussphase den Endstand herstellte. Leon Dajaku hob dabei die neue Herangehensweise von Interimstrainer Glasbrenner hervor: „Ich glaube, er lässt uns einfach Freiraum. Er lässt uns Fussball spielen. Er gibt uns Informationen mit, wie wir es besser machen, wie wir es umsetzen. Dann haben wir einfach qualitätliche Mannschaftsspieler, die einfach das gut umsetzen können. Das sieht man jetzt auch auf dem Platz.“

Für Dajaku ist klar, dass die Mannschaft den Schwung mitnehmen kann: „Wenn wir daran anknüpfen und unser Spiel spielen, dann kann jeder Gegner kommen.“

Nachwuchsspieler Brown mit nächstem Einsatz

Für den 18-jährigen Evan Brown war es der dritte Kurzeinsatz in der laufenden Saison. Der Kanadier sprach von einem besonderen Erlebnis: „Es war ein tolles Spiel, in den letzten drei Spielen haben wir sieben Punkte geholt. Es ist ein tolles Gefühl und ich hoffe, dass es so weitergeht.“

Für Brown ist der Sprung zu den Profis ein Traum: „Ja es ist eine sehr große Sache, es war ein Traum für mich einmal bei den Profis zu spielen. Ich lieben diesen Verein.“

Aufschwung nach schwieriger Phase

Mit dem dritten Saisonsieg verbesserten sich die Spatzen auf Platz neun in der Tabelle. 13 Punkte aus neun Spielen bedeuten einen Abstand von fünf Zählern auf die Abstiegsplätze. Nach den jüngsten Erfolgen in Hoffenheim, Regensburg und nun gegen Schweinfurt herrscht vorsichtiger Optimismus.

„Wir wussten schon, dass es heute darauf ankommt, dass wir hier die drei Punkte holen. Es ist auch immer nicht so einfach, wenn man weiß, man muss die Punkte holen. Aber wir haben es gut gemacht. Am Ende ist dieser Sieg verdient“, resümierte Chessa.

Die nächsten Wochen mit der Partie gegen den FC Ingolstadt sollen zeigen, ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist. Kölle brachte es abschließend auf den Punkt: „Da gilt es, jeden Spieltag bei 100% zu sein. Wenn wir das sind, dann bin ich überzeugt, dass wir die Spiele gewinnen werden.“