Niklas Harms-Ensink kehrt zurück zu Vorwärts Nordhorn

Der SCSV hatte mit der Verpflichtung des 22-Jährigen im Sommer auf die Langzeitverletzung von Steffen Schepers reagiert. In der Vorbereitung war Harms-Ensink noch regelmäßig dabei. In der Oberliga saß er viermal auf der Bank. Zu einem Einsatz kam er nicht. „Verletzungen und Erkrankungen haben ihn immer wieder ausgebremst, sodass Niklas nie richtig Fahrt aufnehmen konnte“, erläutert Spelles Sportlicher Leiter Tobias Harink.

Harms-Ensink, der in Hoogstede in der Grafschaft Bentheim wohnt, hatte sich natürlich mehr Einsatzzeit erhofft. Da der Aufwand beim SCSV relativ hoch ist, einigten sich Spieler und Verein einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit im Winter. „Ich glaube, es ist für beide Seiten die richtige Entscheidung, dass Niklas zu einem Verein geht, bei dem er viel Spielzeit bekommt. Wir wissen, dass er Qualitäten und viel Potenzial hat. Es würde uns auch nicht wundern, wenn er früher oder später nochmal wieder in der Oberliga aufläuft“, sagte Harink. Auch wenn Harms-Ensink noch ein paar Wochen beim SCSV ist, dankte Harink dem Spieler vorab für sein Engagement. „Wir wünschen ihm sportlich und persönlich viel Erfolg.“