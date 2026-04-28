Niklas Geraets trifft für VfR Fischeln bei Remis doppelt

Der VfR Fischeln hat einen Punkt geholt. – Foto: Diana Horster

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga, Gruppe 3 wird womöglich noch einmal spannend. Denn Spitzenreiter Meerbusch kommt gegen die Reserve des SC St. Tönis nur zu einem Punkt, während Neuwerk Kempen demontiert. Auch der CSV Marathon hat keine Chance.

Ihr „Meisterstück“ hat die zweite Mannschaft des SC St. Tönis in der Bezirksliga, Gruppe 3 zwar nicht ganz geschafft, aber ein 2:2 beim Spitzenreiter OSV Meerbusch kommt dem sehr nahe. Gefeierter Held bei der Reserve des Sportclubs war Yigit Taha Siyak mit dem Ausgleichstreffer tief in der Nachspielzeit. Der allerdings war vom Spielverlauf her mehr als verdient. Für die Meerbuscher kann es, weil Verfolger Spfr. Neuwerk beim SV Thomasstadt Kempen 6:1 gewann, in Sachen Meisterschaft nun doch noch einmal eng werden.

Kreispokal als Trost

Da ist der Einzug des OSV ins Kreispokal-Endspiel durch einen 5:1-Erfolg in Kaldenkirchen unter der Woche eher ein schwacher Trost. Im Finale am Pfingstmontag wird es gegen die VSF Amern gehen, die sich im Duell zweier Landesligisten gegen den SC Union Nettetal mit 1:0 behauptete. Alle vier Teams waren neben den automatisch qualifizierten KFC Uerdingen und SC St. Tönis bereits für die erste Runde auf Verbandsebene gesetzt.

Seinen achten Saisonsieg gegen die DJK Fortuna Dilkrath feierte der TSV Bockum, der damit seine Pflicht zwar erfüllt hat, aber noch längst keine Luft auf den Abstiegsrelegationsplatz hat. Es war im dritten Spiel der erste Sieg unter Trainer Karl-Heinz Himmelmann, der kürzlich Tino Reucher beerbt hatte, und dessen Handschrift sich immer deutlicher zeigt. In Reihen der Dilkrather, die Torjäger Moritz Münten nicht dabei hatten, standen mit dem 39-jährigen Dennis Parzych und dem 43-jährigen Danny Thönes die Oldtimer der Liga. Für die Bockumer bleibt es auch deshalb eng, weil der 1. FC Viersen bei Türkiyemspor Mönchengladbach durch einen Freistoß des oberliga-erfahrenen Leonard Lekaj mit 3:2 die Oberhand behielt.

Torloses Remis für Tönisberg

Der VfL Tönisberg brachte aus Grefrath ein glückliches 0:0 mit, was in der Endabrechnung aber noch ganz wichtig werden könnte. Der Vorsprung von sechs Punkten auf Platz 15 ist eher beruhigend. Der Kempener Genickbruch gegen Neuwerk hatte übrigens drei Gründe: Erst verschoss Routinier Till Konietz beim Stande von 0:1 einen Elfmeter (38.), zwei Minuten später stellen die Gäste auf 0:2 und direkt nach Wiederanpfiff auf 0:3.

Wie Kempen kassierte auch der CSV Marathon Krefeld, zum dritten Mal in Folge ohne Dennis Lerche, gegen TuRa Brüggen (2:6) ein halbes Dutzend Gegentore. Für die schraubte Goalgetter Nils Bonsels mit vier Treffern seine Torquote auf sagenhafte 41 Tore. Verlassen konnte sich unterdessen der VfR Fischeln wieder auf Top-Tojäger Niklas Geraets. Der 27-Jährige war gegen Wickrath doppelt erfolgreich, steht aktuell bei 21 Toren, und der Hauptverantwortliche für das letztendliche 2:2.